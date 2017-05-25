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今年香蕉增2成 農委會有把握穩定價格

2017-05-25  14:35

〔記者林彥彤／台北報導〕受去年颱風影響香蕉產季大亂，恰碰今年暖冬有助香蕉生產，預計產量高達35萬公噸，較去年6月到9月需求量多出20%。為避免香蕉價格大跌，農委會今宣布，提前規劃多元行銷管道，包含通路促銷和製作加工品等，預計針對6月到9月香蕉過剩期多消耗2.5萬公噸，以維持農民可獲利、消費者可接受的合理價格。

農委會指出，香蕉為一年一收，依產期可分10月到隔年2月的秋冬蕉（台中、南投）、3到5月生產的春蕉（高屏地區）以及6到9月的夏蕉（高屏、嘉義），由於去年受風災影響和今年暖冬，預計產量會高達35萬公噸。

農委會副主委陳吉仲表示，原先希望幫忙促銷1萬5000公噸的量，但考量今年6月到9月香蕉的生產量會比往年平均需求量多出20%以上，因此比對去年同期需求量後，決定將促銷量增加到2.5萬公噸，促銷管道有包含超市通路、加工品、啟動社會企業等方式。

農糧署副署長蘇茂祥表示，以農民採收青蕉產地價格每公斤20元為例，集貨、運輸、冷藏估計共要再加上每公斤7至10元（各階段成本約2至4元），農民、消費者皆可參考，並利用「蔬果產銷資訊整合查詢平台」網站查詢判斷價格合理與否。

陳吉仲說，農民和消費者心中的合理價格各有一把尺，政府的責任在於監控價格至少讓價格不要讓農民血本無歸。過去往往只有在價格飆高時才配合公平會調查，現在公開價格資訊就可讓民眾自己判斷。

4月份剛辦理香蕉季活動，5月18日及5月24起正式啟動行銷系列活動，同時5月10日和5月24日起，統一與全家便利商店也會分別推出餐飲搭贈香蕉等活動。

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  • 規劃多元行銷管道，包含通路促銷和製作加工品等。（記者林彥彤攝）

    規劃多元行銷管道，包含通路促銷和製作加工品等。（記者林彥彤攝）

  • 農委會有把握穩定價格。（記者林彥彤攝）

    農委會有把握穩定價格。（記者林彥彤攝）

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