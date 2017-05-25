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鋒面逐漸通過 涼爽北風南下了！

鋒面逐漸通過，涼爽北風南下中！（圖擷取自天氣即時預報臉書）

2017-05-25  09:41

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面逐漸通過，涼爽北風南下中！

天氣即時預報在臉書上表示，鋒面逐漸離開台灣，今天各地仍然可能有陣雨，不過愈晚，天氣將逐漸回穩。

目前雲雨發展的狀況，可以概略分為三個區域，天氣即時預報說，北北基位於迎風面，東北風吹拂，晚上前持續陰雨；桃園到高雄、東部、外島後續水氣減少，天氣以「多雲為主」，後頭還是有水氣，但不多，因此降雨偏小，且時間較短；南高雄、屏東地區較強對流即將進入，稍晚注意較大降雨；中午後雨勢可能漸小，轉為偶陣雨。

溫度方面，天氣即時預報說，鋒面後頭是涼爽北風，持續至週六，在這之前，全台清晨溫度偏涼，可以好好享受這難得的涼爽；週五到端午連假，鋒面「不直接影響台灣」，因此會是「好天氣為主」，但「南部、東部、全台山區午後」仍然會有一點陣雨。

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