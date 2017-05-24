溫柔咖啡館開張 用顏色描繪對苗栗的想像

2017-05-24 23:53

［記者許展溢／苗栗報導］溫柔也可以是一種態度。苗栗縣在地多位青年與育達科技大學學生聯手合作，利用裝置藝術，在校內公共空間，打造「溫柔咖啡館」，今天一整天現場手沖超過200杯咖啡，找來表演團體，與民共享。負責此次策展的行深工作室負責人陳薏如說，希望傳達一份不一樣的在地溫度，與來往苗栗的大眾互動。

原本校內空蕩蕩的中庭，瞬間變成一處有「溫度」的場域，苗縣多位青年咖啡師、甜點師及烘焙師等領域職人齊聚，和育達學生們一起向民眾傳遞各種「溫柔」，入口讓大家領取一個小蠟燭，和一張便條紙，寫下自己對色票的看法。

許多人寫下對溫柔的想像，張貼在板子上。有人寫下「溫柔沒有標準顏色，溫柔有無限種顏色」，再將蠟燭點燃放在地上，串起一片有溫度的空間，進而拉近彼此間距離。

陳薏如說明，此次與育達科大時尚造型設計系合作，主要以提出「對苗栗想像」為主軸，用5種淡色系的顏色，進行串聯，每一種顏色只有50%概念，再搭配50%的白，就像人人都有不同個性，因此也有不同層次，而白色就是大家共同的顏色。

時尚造型設計系副主任陳弘正說，溫柔其實象徵一種態度，為了這場活動，系上學生親手打造8種職人服裝，並提供空間給青年發揮。此平台也像是很好的土壤，給學生去發芽，進一步了解每項職業，不只有專業的技術，也可以提升到文化層面。

陳薏如強調，育達科大提供的公共空間，不僅融合很多資源，讓很多青年聚集，也可以串聯來往苗栗的大眾，就像每一種顏色，只要兜在一塊，就會愈繽紛。期待更多青年進駐，用建設苗栗的精神，讓該空間成為全民及苗栗的專屬美術館。