溫柔咖啡館開張 用顏色描繪對苗栗的想像
2017-05-24 23:53
［記者許展溢／苗栗報導］溫柔也可以是一種態度。苗栗縣在地多位青年與育達科技大學學生聯手合作，利用裝置藝術，在校內公共空間，打造「溫柔咖啡館」，今天一整天現場手沖超過200杯咖啡，找來表演團體，與民共享。負責此次策展的行深工作室負責人陳薏如說，希望傳達一份不一樣的在地溫度，與來往苗栗的大眾互動。
原本校內空蕩蕩的中庭，瞬間變成一處有「溫度」的場域，苗縣多位青年咖啡師、甜點師及烘焙師等領域職人齊聚，和育達學生們一起向民眾傳遞各種「溫柔」，入口讓大家領取一個小蠟燭，和一張便條紙，寫下自己對色票的看法。
許多人寫下對溫柔的想像，張貼在板子上。有人寫下「溫柔沒有標準顏色，溫柔有無限種顏色」，再將蠟燭點燃放在地上，串起一片有溫度的空間，進而拉近彼此間距離。
陳薏如說明，此次與育達科大時尚造型設計系合作，主要以提出「對苗栗想像」為主軸，用5種淡色系的顏色，進行串聯，每一種顏色只有50%概念，再搭配50%的白，就像人人都有不同個性，因此也有不同層次，而白色就是大家共同的顏色。
時尚造型設計系副主任陳弘正說，溫柔其實象徵一種態度，為了這場活動，系上學生親手打造8種職人服裝，並提供空間給青年發揮。此平台也像是很好的土壤，給學生去發芽，進一步了解每項職業，不只有專業的技術，也可以提升到文化層面。
陳薏如強調，育達科大提供的公共空間，不僅融合很多資源，讓很多青年聚集，也可以串聯來往苗栗的大眾，就像每一種顏色，只要兜在一塊，就會愈繽紛。期待更多青年進駐，用建設苗栗的精神，讓該空間成為全民及苗栗的專屬美術館。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震
- 嘉義中埔今晚連5震 最大規模5.0
- 今年本土首例登革熱 基因定序改判境外移入
- 立榮機師、空服員分享職涯心得 「英文很重要」
- 花蓮順興行混進口糯米？ 農糧署：證實均為國產米
網友回應
熱門新聞
- 飯店談判內幕 傳陳星妻子逼林奕含下跪道歉
- 金宇彬罹癌鼻血直流 為不拖延劇組進度遲就醫
- OECD警告 已開發國家經濟急減速
- 漢光演習》F-16繞台測防空 海龍襲敵救俘
- 永遠的007 羅傑摩爾89歲癌逝
- 日職》羅德二壘手要命失誤 讓陳冠宇勝投飛了（影音）
- 向國內恐怖組織宣戰！ 杜特蒂：考慮全國戒嚴
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 川普阻查通俄門 曾找2情報首長
- 加盟門檻5.8億 中職盼增2隊
- 就任45天遭調職 北斗分局長：遵從上級指派
- 大樂透頭獎連13摃
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 因應北韓威脅 美日合作新神盾雷達
- 老人補貼汽車、手機都有 彰縣府：謠言
- 嘟嘟房停車場 43處違法營業
- 佈局印度 鴻海擬在班加羅爾設廠
- 市府續託管 興仁親子公園停車費小漲
- 台北》垃圾代燒不完? 雲林才接 竹縣也來
- 自由廣場》消化香蕉 大家動動腦
- 別人求婚謝忻看熱鬧 拉炮鐵片削頭無辜濺血
- 豬哥亮告別式 跳脫黑白幽默定調-謝金燕虛弱返台 未現身靈堂
- 維冠倒樓案今二審辯論 5被告仍不認罪
- 男星再婚小三 首談前妻：還是朋友
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 恐攻影響演唱會
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 4章1Q午餐擬漲 新北問卷由家長決定
- 蘇迪曼盃》台韓一哥一姊 可能正面對決
- 苗栗龍舟賽29日開賽 昨點睛下水
- 阿芙蒂耶娃合作NSO 週日登台演奏
- （影音）鄭秀文眉飛色舞超嗨 開放點歌引暴動
- 用石頭洗汙水 梧棲大排淨化工程動土
- 痛毆影城老闆起訴 就是不透露藏鏡人
- 自由廣場》吳敦義的問卷
- 罕病樂觀奮發 陳祐明再獲總統教育獎
- 在日台僑團體大融合 將成立全台連
- 4月新承作房貸 5大銀行月減75億元
- 王丹／【洛杉磯傳真】 一個中國女演員
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：溫柔咖啡館開張 用顏色描繪對苗栗的想像
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分