新北三鶯大橋改建 今年8月動工

三鶯大橋將以邊拆舊橋、邊蓋新橋方式改建。（記者張安蕎攝）

2017-05-24 19:55

〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯大橋是往返三峽與鶯歌的唯一通道，因轉彎幅度大、人車混道發生多起死亡意外，被民眾視為危橋，新北市府決定於8月底啟動改建工程，將以邊拆舊橋、邊蓋新橋方式施工，降低交通衝擊，預計要花5年4個月才會完工。

三鶯大橋採四階段改建，第一階段將於原橋兩側增設3公尺寬的機車道與3.5公尺寬的人行及自行車道，預計8月動工、108年2月完工；第二階段拆除三峽往鶯歌的橋梁，改建為8.4公尺寬的雙線快車道；第三階段則改建另一邊橋梁，工期為31個月；第四階段增設環河路匝道，紓解文化路車潮，工期為16個月。

施工期間僅留一座橋樑供雙向通車，亦可改道三鶯二橋，完工後的新橋將比現在規模大一倍，且增設擋風板，改善橋上風勢強勁的問題，全案總經費達24億元，新北市府將向中央爭取約7成經費補助。

民進黨團立委蘇巧慧、吳琪銘、議員陳世榮、彭成龍等今天邀集相關單位會勘，要求各階段設計及施工需順利銜接，盡量縮短交通不便的黑暗期。