對流雲系旺盛！ 南投縣、高雄市豪雨特報

氣象局針對南投縣及高雄市發布豪雨特報。（翻攝自中央氣象局）

2017-05-24 16:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕午後對流旺盛，中央氣象局稍早針對南投縣和高雄市發布豪雨特報。

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投縣及高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。