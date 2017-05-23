紫葉槭長新葉 太平山又見紅葉隧道

太平山莊中央階梯的紫葉槭美景。（圖由羅東林管處提供）

2017-05-23 14:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，長在海拔2000公尺太平山莊中央階梯兩側的紫葉槭，開出紫紅色新葉，火紅鮮艷色調，掌狀刻裂的楓葉狀葉片，在山林綠野中讓人驚艷。

槭樹及楓樹葉片被俗稱為楓葉，一般認為，入秋後隨著氣溫轉涼才開始變色，但紫葉槭長新葉開始，便呈現深紫紅色，太平山莊中央階梯兩側栽種紫葉槭樹群，現在沿著階梯步行而上，彷彿走進紅葉隧道，感受陽光灑落、紅葉迷幻光影的魅力。

太平山紫葉槭的「楓紅「將持續到10月，羅東林管處建議遊客把握限定賞葉期，規劃紫葉槭生態之旅。