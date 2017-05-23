黑面琵鷺現身八里海岸 為北返做準備
2017-05-23 12:02
目前正值黑面琵鷺北返季節，因八里海岸及挖仔尾紅樹林區擁有豐富生物，吸引牠們短暫棲息。（攝影者汪忠皇先生提供）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市八里海岸近日出現15隻黑面琵鷺在天空飛翔，並駐足在灘地覓食，成為民眾目光焦點。動保處表示，目前正值黑面琵鷺北返季節，因八里海岸及挖仔尾紅樹林區擁有豐富生物，吸引牠們短暫棲息，提醒民眾欣賞之餘，請勿驚嚇及餵食，違者可處30萬元罰金，或1年以下有期徒刑。
動保處長陳淵泉表示，去年11月為候鳥過境季節，有6隻黑面琵鷺和1隻白琵鷺現身金山地區，其中1隻黑面琵鷺腳上甚至戴著腳環，昨天八里海岸出現15隻黑面琵鷺棲息停留。
陳淵泉說，根據過往紀錄，近在金山生態農田、八里挖仔尾紅樹林都可見到黑面琵鷺蹤跡，牠們在上述地區覓食、休息、洗澡等。因當地生態豐富，有彈塗魚、招潮蟹等，食物種類多，常吸引過境鳥及候鳥在此棲息，成為重要賞鳥據點。
黑面琵鷺是全球瀕危鳥種，總數不超過3000隻，在台灣為一級保育類野生動物。偏好在夜間活動，白天多群聚在空曠處及不易受干擾的海岸灘地休息。飛行時其頸部會伸直，姿態優雅，又被稱為「黑面舞者」。每年初春，黑面琵鷺會分批離台，直到10月才會來台過冬。
近日八里海岸及挖仔尾紅樹林保護區出現15隻黑面琵鷺，聚集在灘地覓食。（攝影者汪忠皇先生提供）
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