| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
戶外教學泳課上岸突昏倒 9歲童無生命跡象送醫 區間震盪 新台幣中午暫收30.12元
 首頁 > 生活

黑面琵鷺現身八里海岸 為北返做準備

目前正值黑面琵鷺北返季節，因八里海岸及挖仔尾紅樹林區擁有豐富生物，吸引牠們短暫棲息。（攝影者汪忠皇先生提供）

2017-05-23  12:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市八里海岸近日出現15隻黑面琵鷺在天空飛翔，並駐足在灘地覓食，成為民眾目光焦點。動保處表示，目前正值黑面琵鷺北返季節，因八里海岸及挖仔尾紅樹林區擁有豐富生物，吸引牠們短暫棲息，提醒民眾欣賞之餘，請勿驚嚇及餵食，違者可處30萬元罰金，或1年以下有期徒刑。

動保處長陳淵泉表示，去年11月為候鳥過境季節，有6隻黑面琵鷺和1隻白琵鷺現身金山地區，其中1隻黑面琵鷺腳上甚至戴著腳環，昨天八里海岸出現15隻黑面琵鷺棲息停留。

陳淵泉說，根據過往紀錄，近在金山生態農田、八里挖仔尾紅樹林都可見到黑面琵鷺蹤跡，牠們在上述地區覓食、休息、洗澡等。因當地生態豐富，有彈塗魚、招潮蟹等，食物種類多，常吸引過境鳥及候鳥在此棲息，成為重要賞鳥據點。

黑面琵鷺是全球瀕危鳥種，總數不超過3000隻，在台灣為一級保育類野生動物。偏好在夜間活動，白天多群聚在空曠處及不易受干擾的海岸灘地休息。飛行時其頸部會伸直，姿態優雅，又被稱為「黑面舞者」。每年初春，黑面琵鷺會分批離台，直到10月才會來台過冬。

近日八里海岸及挖仔尾紅樹林保護區出現15隻黑面琵鷺，聚集在灘地覓食。（攝影者汪忠皇先生提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 黑面琵鷺
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：黑面琵鷺現身八里海岸 為北返做準備


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.