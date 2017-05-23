端午連假往返宜蘭 首都客運保證20分鐘內搭到車

2017-05-23 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午連續假期將至，首都客運今日宣布5月27日至30日將停駛1572路線「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車，但會大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，加強礁溪、宜蘭、羅東班次供給，往返合計開出約800到900班次。

端午連假預期會有大批遊客有往返台北、宜蘭需求，首都客運表示，這次端午增班疏運計劃，羅東、宜蘭直達車尖峰班距僅2-3分，礁溪直達車尖峰班距5分，隨到就隨上車，保證旅客20分鐘內可以上車。

另外，為增加前往宜蘭景點便利性，5月27日至30日將增闢「市府轉運站－羅東轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線；市府轉運站發車時間為上午8點、9點、10點，全票128元，遊客可利用此路線一車直達傳藝中心，再搭配宜蘭地區假日景點接駁公車，就能玩遍宜蘭各景點，減少私人運具使用。不過該路線不提供回程班次，民眾可依行程規劃前往礁溪、宜蘭、羅東等轉運站搭乘國道客運返回台北。