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六都這裡最「肥胖」 10人有4人過重

桃園市過重與肥胖人口比例最高，高達38.8％。（圖擷取自網路）

2017-05-23  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕體育署調查六都民眾過重問題，發現過重與肥胖人口比例最高的是桃園市，高達38.8％，每10人就有近4人過重，比例最低則是台北市的32％。

《聯合報》報導，體育署2016「運動城市調查」，以六都13歲至65歲人口為對象，調查現代人肥胖問題，衡量標準為BMI值，高於24為過重、高於27為肥胖，調查方式為電話抽查。

報導指出，調查結果顯示，過重、肥胖人口比例最高的是桃園市的38.8％，新北市38.1緊追其後，台南市則以37.9％居於第三，高雄市、台中市分別為36.9％、36.5％，台北市比例最低，為32％。

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