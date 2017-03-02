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新知》研究：兒童每天看電視2小時 肥胖風險增

2017-03-02  17:10

〔記者林惠琴／台北報導〕兒童看電視時間長短，竟然與體型有關係！最新一期《台灣公共衛生雜誌》發表一篇研究指出，學齡前兒童每日看電視時間大於2小時者，肥胖風險是看電視時間小於1小時者近2倍。

參與研究的台北醫學大學醫學系麻醉學科副教授廖建彰表示，研究團隊在2015至2016年，針對全台各地共54家幼兒園、3492位2至6歲學齡前兒童進行問卷調查，內容包含基本資料與生活型態，結果發現，肥胖盛行率為12.6%、每日看電視時間平均為92.7分鐘，而每日看電視時間大於2小時者，肥胖風險是看電視時間小於1小時者近2倍，且每增加30分鐘，肥胖風險也會再提高1成。

廖建彰指出，學齡前兒童看電視時，容易久坐不動，並且經常會搭配零食吃個不停，甚至連三餐也一樣坐在電視機前，造成消耗熱量減少、攝取熱量卻增加，因此肥胖就找上門。

廖建彰更提及，去年已完成一份新的後續研究，就是針對學齡前兒童除了電視外，還有使用電腦、平板、手機的時間進行調查，再探討對於健康的影響，初步發現孩童的入迷程度更深，更需要憂心，強調美國兒科醫學會建議，兒童每日看電視不宜超過2小時，他個人則認為，應該是電視、電腦、平板、手機等3C產品的使用時間，加起來以2小時為限較佳。

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  • 專家建議，兒童每日使用電視、電腦、平板、手機等3C產品的時間，加起來不宜超過2小時。（記者林惠琴攝）

    專家建議，兒童每日使用電視、電腦、平板、手機等3C產品的時間，加起來不宜超過2小時。（記者林惠琴攝）

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