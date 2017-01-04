少蔬果少運動 美研究：大學四年增胖4.5公斤

2017-01-04 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕讀大學會讓人變胖？美國最新研究發現，大學生四年下來平均變胖4.5公斤。

《ELSEVIER全球醫藥新知》報導，美國佛蒙特大學（University of Vermont）的研究團隊以117名大學新生為受試者，持續追蹤4年後發現，這些大學生在大一時平均體重為66.82公斤，4年後平均體重增加到71.36公斤，平均增加4.54公斤，且受試者的肥胖比例也從23%增加到41%。

這項研究也發現，大部分學生攝取的蔬果量低於建議標準，且只有15%的學生達成每周5次、每次30分鐘的運動量。研究發表於《Journal of Nutrition Education and Behavior》。

原報導請見：大學生四年的平均體重出現增加的趨勢