睡前肚子餓吃消夜到底會不會肥？沒想到營養師居然這樣說！

2017-02-04 17:45

〔iStyle頻道／綜合報導〕睡前肚子明明餓得咕嚕咕嚕叫，卻因為常聽別人說減肥吃消夜會肥，因此就算再痛苦也忍，但是又餓到睡不著，左右為難，到底睡前可不可以吃東西？就讓營養學家Stephanie Clarke、Willow Jarosh和Cassie Bjork告訴你。

根據「POPSUGAR」報導，Stephanie Clarke和Willow Jarosh認為，睡前肚子餓是否可以吃東西完全取決於你的健康和飲食習慣，他們表示，一般人說「吃消夜會胖」這個說法並不完全正確，其實只要不超過每日總熱量，吃消夜並不會影響減肥效果，反而會睡得更好，而根據「Time」報導，Cassie Bjork也認為若真的很餓，吃點東西不但能讓身體持續燃燒熱量，還能抑制肌餓激素釋放，避免身體儲存脂肪。

不過睡前吃東西要特別注意，禁吃「高油」、「高糖」、「高碳水化合物」食物，以吃「蔬菜」、「蛋白質」和「好脂肪」為主，不過吃到「止餓」就好，千萬別吃到飽，否則會擾亂原本的新陳代謝，造成早餐吃不下的惡性循環，Stephanie Clarke和Willow Jarosh建議，如果常常睡前肚子餓，可以將晚餐一分為二，保留約150卡在睡前食用，如此一來既能滿足你的慾望也不必擔心吃胖啦。