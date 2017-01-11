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餓了再吃還是三餐定時好？營養師：飲食瘦身的正確方法是...

2017-01-11  19:49

〔iStyle頻道／綜合報導〕最輕鬆的減肥方式莫過於控制飲食，為此，不少人會改掉餓了才吃，不照時間吃飯的惡習，改為三餐定時原則，但是有些人認為，三餐定時，胃中食物還沒被消化又要塞東西，反而會造成身體負擔，到底「餓了再吃」比較好，還是「三餐定時」比較好呢？據「POPSUGAR」報導，營養師Leslie Langevin表示，餓了就吃才是正確的觀念。

Leslie Langevin補充，了解真正的飢餓很重要，因為它是減肥的重要關鍵，渴了、累了、無聊、生氣、嘴饞......等這些都算是假性飢餓，此時進食只會增加胃的負擔，吃下多餘的脂肪，真正該進食時，身體會發出一些訊號，比如肚子發出「轟隆隆」或「咕嚕嚕」的叫聲，這時候就該進食，嚴重一點則會出現頭暈、胃絞痛的現象，不過長期頭暈、胃絞痛對健康並無好處。

Leslie Langevin建議，肚子餓的時候，進食一定要遵守「七分飽」和「細嚼慢嚥」兩大原則，不要一下子吃太快、太多，不過她也提醒，如果工作常常忙到忘記吃飯，又或是無法感覺到飢餓的人，定時吃飯是最好的飲食方式，而其他人只要確實遵守「餓了再進食」的原則即可。

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  • 為了減肥，定時吃三餐對忙碌的人來說真的是痛苦的進食方式啊...（擷取自lenaperminova indtagram）

    為了減肥，定時吃三餐對忙碌的人來說真的是痛苦的進食方式啊...（擷取自lenaperminova indtagram）

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相關關鍵字： 三餐 健康醫療 瘦身 飲食
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