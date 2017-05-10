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三明治媽媽壓力大 憂鬱暴肥15公斤
2017-05-10
記者張議晨／台北報導
「三明治媽媽」壓力大，當心憂鬱症悄悄上門！
一位49歲婦女育有兩子，工作快20年，原本想過幾年申請退休，但又擔憂老公一人無法負擔家計，退休時間遙遙無期。最近2年又因工作壓力大，每日加班到晚上9點才回家，卻無法獲得上司肯定。不僅體重暴增15公斤，還罹患重度憂鬱症，得靠藥物及心理諮詢治療。
台北書田診所精神科主任施佳佐表示，職場壓力大，許多婦女下班後還得面對家務。以台灣來說，職業婦女日花4.3小時料理家務；身兼「兩份工」，也讓近年類似症狀比例約增加2、3成。
隨著年齡增長，體力不如從前，且因雌激素減少而有更年期生理變化，加上長輩醫療費、子女教育費，夾在工作與家庭之間，「三明治媽媽」若無紓壓管道，很容易就讓憂鬱症纏身。
這名患者近兩年身心俱疲，對什麼事都提不起興致，形成惡性循環，不僅全身痠痛，頸部和肩膀僵硬，一到週末只想躺在床上，不自覺暴食胖了15公斤，得靠著藥物及心理諮詢稍緩憂鬱症狀。
施佳佐說，憂鬱症藥物治療約需4至6個星期才能看到效果，同時配合心理治療，可增加藥物療效及預防復發，一般約6至9個月就可痊癒。
他並建議女性，凡事剛好就好，拒當「100分媽媽」，重心以自己優先，其次為家庭、工作，並透過運動紓壓放鬆，也要學會信任孩子及先生。無論多繁忙，一週至少要留一天給自己充電；當察覺情緒不同於過去，常無法控制脾氣時，建議儘早就醫治療。
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