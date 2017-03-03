| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋
 首頁 > 生活

保健》健康戰勝肥胖 屏醫開自費減重門診

2017-03-03  18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在農曆新年大吃大喝過後，減肥成了許多人口中的新年度第一目標，如何健康減重相當重要，衛福部屏東醫院3月起開設自費減重門診，盼引導民眾以正確態度面對肥胖問題。

屏東醫院家庭醫學科曾子桂主治醫師表示，從醫學角度看肥胖，主要是希望減少民眾健康上的危害、促進健康，目前有許多測量標準可以客觀定義肥胖，體脂肪的界定較為明確，男性體脂肪≧25%，女性體脂肪≧30%，但從男性腰圍≧90公分，女性腰圍≧80公分，或是身體質量指數BMI≧27 來看，較簡單方便。

曾子桂醫師也說，肥胖除了外表，還會危害健康，例如，肥胖者比體重正常者平均餘命，男性約減少13年、女性約減少8年，還會增加糖尿病、高血壓、心血管疾病、高血脂、骨關節炎等慢性疾病的機會等。

屏醫指出，該如何治療肥胖症？應先排除內分泌疾病所造成的代謝異常疾病並治療，再依個別情況進行飲食調整配合適當運動，以緩慢持續的步調減輕體重，才是最能維持且獲得健康的減重方式。

廣告
  • 運動是減重的好方法。（圖由屏東醫院提供）

    運動是減重的好方法。（圖由屏東醫院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 減重 減重班 肥胖
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：保健》健康戰勝肥胖 屏醫開自費減重門診


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.