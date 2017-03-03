保健》健康戰勝肥胖 屏醫開自費減重門診

2017-03-03 18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在農曆新年大吃大喝過後，減肥成了許多人口中的新年度第一目標，如何健康減重相當重要，衛福部屏東醫院3月起開設自費減重門診，盼引導民眾以正確態度面對肥胖問題。

屏東醫院家庭醫學科曾子桂主治醫師表示，從醫學角度看肥胖，主要是希望減少民眾健康上的危害、促進健康，目前有許多測量標準可以客觀定義肥胖，體脂肪的界定較為明確，男性體脂肪≧25%，女性體脂肪≧30%，但從男性腰圍≧90公分，女性腰圍≧80公分，或是身體質量指數BMI≧27 來看，較簡單方便。

曾子桂醫師也說，肥胖除了外表，還會危害健康，例如，肥胖者比體重正常者平均餘命，男性約減少13年、女性約減少8年，還會增加糖尿病、高血壓、心血管疾病、高血脂、骨關節炎等慢性疾病的機會等。

屏醫指出，該如何治療肥胖症？應先排除內分泌疾病所造成的代謝異常疾病並治療，再依個別情況進行飲食調整配合適當運動，以緩慢持續的步調減輕體重，才是最能維持且獲得健康的減重方式。