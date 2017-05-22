高職青年以捐血當成年禮
2017-05-22 15:23
台東高商學生周瓏承以捐血作為自己的成年禮。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］「想給自己一個有意義的成年禮。」台東高商會計科三年級學生周瓏承在高職畢業前夕，決定以捐血作為自己的成年禮，在父親陪伴下，到台東捐血站首捐250cc，也許下未來只要有機會就會捐血助人。
周瓏承表示，從小就看父親辦捐血活動，身邊有不少長輩定期捐血，對捐血並不陌生，即將成年前夕，和父親討論後，認為以捐血作為成年禮是個不錯的選擇，與父親一起到台東捐血站挽袖捐熱血，雖是「首捐」，有父親一旁陪伴，並不害怕。
台東捐血站長江宜勳指出，只要年滿17歲就可捐血，台東的高中職學生都很熱血，每回到校園辦捐血活動，在同儕效應下，都會有不少學生捐出人生中的第一袋血。
江宜勳說，受到捐血站人手不足影響，下學期將暫停到校園採血，改以在校園內放置看板，鼓勵學生到站內捐血，捐血集點達點2者，就能兌換1組黑熊娃娃作為紀念，盼有更多學生及民眾成為熱心捐血人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光
- 三芝源興居屋頂塌陷一大塊 遊客驚：總統故居怎變這樣
- 疫病》今年首例！ 高雄中年男性染日本腦炎
- 透過視訊智慧教室 台灣北東南3小學跨校共學
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 買海產竟是買毒暗語 警破市價600萬海洛因
- （影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」
- 維納斯的呢喃（5／22～5／28）
- MLB》比照邦茲辦理 大都會教頭：滿壘也願保送楚奧特
- 文在寅上任11天 北韓2度搗彈
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 蔡阿嘎傻眼！天兵妻遊日掉iPhone 這次竟把這個丟了
- MLB》連兩場被打爆 紐媒指田中將大陷入危機（影音）
- 吳敦義當選 府：期待共同推動改革
- 憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
- 吵架嗆罵「哭爸」 法官：不算侮辱
- 「衛武營童樂節」熱賣 追加3場次
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 日職》羅德王牌歸位 明天先發不是陳冠宇
- 暖化冰層融解 南極遭苔蘚攻城掠地
- NBA》詹皇寫58場最差得分 連續30分紀錄中斷
- NBA》模仿馬刺跌倒動作 勇士菜鳥被球迷痛譙（影音）
- 海軍盜賣軍艦用油案 3士官兵與4業者判刑
- 吳郝選後首見 高呼團結拚大選
- 去辛巴威獵大象 男遭被射殺大象壓死
- 賭博網站 2週吸金上億
- 中國函告各國阻我參與WHA 府：無法認同也不會接受
- MLB》小史7.2局11K把關 國民主場擒勇士止四連敗（影音）
- 處理交通事故 好像在挑女婿
- 諜對諜！中防諜教育 注意美男計
- 娛樂觀眾146年 玲玲馬戲團謝幕
- MLB》生涯對老虎7戰全勝 達比修化身現代「武松」（影音）
- 盜壘王改練跑步 嘉義國小生全國田徑賽摘2金
- 解除蔣砲 廖文揚10K超級秀
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chan Yung-jan, Martina Hingis take title in Rome
- NBA》老巴開釋：詹皇再一冠地位追上Kobe
- 總統府秘書長交接 吳釗燮接任
- Angelababy設計 美圖T8限量黑登台開賣
- 書劍集》就是政府的場子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高職青年以捐血當成年禮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分