高職青年以捐血當成年禮

台東高商學生周瓏承以捐血作為自己的成年禮。（記者王秀亭攝）

2017-05-22 15:23

［記者王秀亭／台東報導］「想給自己一個有意義的成年禮。」台東高商會計科三年級學生周瓏承在高職畢業前夕，決定以捐血作為自己的成年禮，在父親陪伴下，到台東捐血站首捐250cc，也許下未來只要有機會就會捐血助人。

周瓏承表示，從小就看父親辦捐血活動，身邊有不少長輩定期捐血，對捐血並不陌生，即將成年前夕，和父親討論後，認為以捐血作為成年禮是個不錯的選擇，與父親一起到台東捐血站挽袖捐熱血，雖是「首捐」，有父親一旁陪伴，並不害怕。

台東捐血站長江宜勳指出，只要年滿17歲就可捐血，台東的高中職學生都很熱血，每回到校園辦捐血活動，在同儕效應下，都會有不少學生捐出人生中的第一袋血。

江宜勳說，受到捐血站人手不足影響，下學期將暫停到校園採血，改以在校園內放置看板，鼓勵學生到站內捐血，捐血集點達點2者，就能兌換1組黑熊娃娃作為紀念，盼有更多學生及民眾成為熱心捐血人。