人工智慧盯上《星海爭霸》韓國高手：AI絕不是對手

擊敗圍棋高手後，DeepMind下個目標就是放在開發即時戰略遊戲《星海爭霸2》的人工智慧，挑戰人類星海高手。（美聯社）

2017-05-21 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕去年Google旗下的AI公司DeepMind所開發出的AlphaGo以4勝1負擊敗南韓圍棋高手李世乭，震驚全球，DeepMind下個目標就是放在開發即時戰略遊戲《星海爭霸2》的人工智慧（AI），要挑戰人類星海高手，面對AI的步步進逼，南韓星海高手對此有不同的看法。

《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）採訪了2016年星海世界冠軍「Byun」以及星海傳奇選手「Jaedong」，這兩名選手都是南韓星海高手，都願意以公開賽的形式與頂級人工智能對決；24歲的新科世界冠軍「Byun」很有信心戰勝AI，他強調，在有生之年，AI絕不是他的對手，而退役的星海傳奇選手「Jaedong」則相對保守，他估計AI可以戰勝職業玩家，因為它永不疲倦，並擁有人類無法匹敵操作速度。

「Byun」認為，《星海爭霸》與圍棋不同，圍棋可以看到整個棋盤，可以依據棋盤上完整的資訊進行計算，但在《星海爭霸》中，由於戰爭迷霧的關係，玩家不能看到整個戰場，而即時戰略遊戲中，訊息是至關重要的，主導著玩家的資源管理、探索巡邏、建築佈局，以及戰鬥計劃等一系列的策略。

玩家必須根據有限的訊息做出不同的反應，「Byun」說：「玩《星際爭霸》時，你需要對許多未知和變數作出迅速的反應，但我發現AlphaGo這種人工智慧並不擅長處理突發狀況」，除了迅速反應外，玩家對於整個遊戲的走向也要擬定一個長期戰略，「Byun」認為，想要設計一個同時擅長短期和長期策略的人工智能應該很困難。

不過星海傳奇選手「Jaedong」則沒有這麼大的信心，他認為AI可以戰勝職業玩家，因為它永不疲倦，並擁有人類無法匹敵的「手速」（APM，每分鐘能輸入指令的速度），「Jaedong」說職業玩家的手速可以高達數百，但AI可能達到數萬，「如果AI技術持續達到到一個人類無法跟上的操作速度，那麼將輕鬆戰勝人類」。

日前DeepMind的研發人員Oriol Vinyals表示，《星海爭霸2》是一個非常適合拿來測試人工智慧的遊戲，因為遊戲內的環境比起圍棋，更接近於比較複雜的「真實世界」，如果人工智慧能夠征服《星海爭霸2》，學到的東西也將比較適用於真實世界。