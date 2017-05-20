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7職業工會欠繳勞保費 投保人申請給付恐受阻

2017-05-20  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部勞保局近日公告，指截至本月15日共有7個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除將依法對所屬被保險人暫行拒絕給付，通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善。

勞保局18日在網站發布消息指出，截至本月15日，包含高雄市瀝青鋪設職業工會、高雄市窗簾設計製作服務人員職業工會、台中市家具運送職業工會、嘉義縣清潔服務職業工會、台東縣傳統整復員職業工會、台東縣各業工人聯合職業工會及台南市保全業職業工會等7個職業工會，均積欠勞工保險費且已逾繳費寬限期，勞保局將依法對這些工會移送行政執行，對於其所屬被保險人也將暫行拒絕給付。勞保局指出，若會員應繳之保險費已繳給工會，可於申請各項給付時，提具工會開立之繳費證明，則不會影響給付權益。

公告中也指出，勞保局也會通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局也將立即移送檢調單位進行偵辦。

相關連結請見：

勞保局公布欠繳保費之職業工會名單，提醒勞工注意自身權益

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  • 勞保局公告，指截至本月15日共有7個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局將依法對所屬被保險人暫行拒絕給付。（資料照，記者廖千瑩攝）

    勞保局公告，指截至本月15日共有7個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局將依法對所屬被保險人暫行拒絕給付。（資料照，記者廖千瑩攝）

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相關關鍵字： 保費 勞保局 勞動部 職業工會
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