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國1甲線反興建聯盟成員 桃市府前陳情爆嚴重拉扯

2017-05-19  11:33

［記者謝武雄／桃園報導］交通部國道新建工程局規劃興建國1甲線，從桃園竹圍漁港附近台61線起，經國道1號最後連接台1線原龜山陸橋位置，全長18.1公里，桃園國1甲線反興建聯盟成員，今天到桃園市政府抗議，一度與員警發生嚴重拉扯。

聯盟成員質疑國工局分段施工作法，要求退回環評，由於過程中，成員一度要衝入市府與員警發生嚴重拉扯，還有民眾受傷，最後在場的交通局主任秘書熊啟中同意，兩週內會針對民眾訴求回覆，反興建聯盟成員才解散離去。

桃園國1甲線反興建聯盟會長陳志銘表示，國工局於5月12、13日在南崁高中、桃園高中舉行的說明會提到，國1甲線會分段興建，先興建台61線到航空城連接國道1號，中油到萬壽路段暫不施工，但國工局日前送環保署的環評路線是台61線到萬壽路全線，往南沿桃園機場北側，經過蘆竹、龜山區，總長18.1公里，如果改分段施工，應該先從環保署撤案再送新案，不能欺騙民眾。

由於市府交通局派出熊啟中接受反興建聯盟陳情書，但成員認為熊啟中層級不夠，無法決策，欲衝入市府還與員警發生拉扯，還有民眾受傷，所幸只是輕微擦傷影響不大。

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  • 國1甲線反興建聯盟成員到市府陳情，與員警發生嚴重拉扯事件。（記者謝武雄攝）

    國1甲線反興建聯盟成員到市府陳情，與員警發生嚴重拉扯事件。（記者謝武雄攝）

  • 拉扯過程受傷民眾，坐在市府大廳休息。（記者謝武雄攝）

    拉扯過程受傷民眾，坐在市府大廳休息。（記者謝武雄攝）

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