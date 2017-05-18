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屏市瑞光里壁蝨肆虐 市公所噴藥
2017-05-18 19:07
壁蝨在路面上亂爬相當噁心。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市瑞光里田中一橫巷壁蝨肆虐，造成附近民眾恐慌，市公所今天再度前往噴藥，傳染源的兩隻狗也被帶走清理，將壁蝨危機成功控制。
屏東市瑞光里田中一橫巷日前因為有一戶老夫婦人收養了兩隻流浪犬未加以注意清理，造成壁蝨在老夫婦家人蔓延孳生到附近鄰居家中，引發恐慌，屏東市公所清潔隊獲報雖然在第一時間前往噴灑藥物，但是第1次使用的藥物對壁蝨無效，代理市長程清水向縣府動物防疫所詢問，才知道必須使用壁蝨特效藥才能達到其效果，於是再進行第2次噴灑，並要求老夫婦將傳染源的兩隻狗清理帶走，才讓壁蝨大軍銳減7成以上，今天屏東市公所清潔隊再進行第3次藥物噴灑壁蝨專用藥物「牛豬安」，希望徹底消除田中一橫巷壁蝨問題。
縣府動物防疫所表示，先噴灑3個階段後再進行監控，因為壁蝨是一種暫時性寄生蟲，喜歡藏匿於草叢，需要進食吸血時最容易攀附在貓狗等動物身上，家中若有飼養毛小孩，一定要定期檢查是否沾染寄生蟲，避免傳播疾病威脅寵物和家人的健康，並提醒民眾，壁蝨切勿捏碎爆漿，否則母壁蝨體內成千上萬的卵可能散播出去，建議民眾抓到壁蝨可用馬桶沖走、用火燒，或是泡在酒精內即能杜絕壁蝨卵孵化。
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