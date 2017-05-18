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陽光型男教練授課 原民長者動健康

2017-05-18  14:09

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府推動「新北動健康」計畫，邀請專業健身教練，免費帶領社區長輩做體操，其中陽光型男教練陳大衛，總會用親切的鄉音帶老人家做舒展的肢體動作，甚至以「原住民動健康」作為論文題目，在他專業帶領下，體驗過的長輩們都笑說，身心靈變舒暢了！

陳大衛是新北在地泰雅族人，長年致力於原住民族文化的推廣，擅長坐、站姿肌力訓練、有氧運動、太極氣功以及防跌健康操等，每次上課前陳大衛會幫心血管疾病及中風患者做復健，除強化肌肉，他還會自掏腰包贈送彈力帶給弱勢族人，陳大衛說，「很高興能有機會和老人家一起動一動，除了讓長者保持身心持續的『動』能，更要建立『活到老、就要動到老、學到老』的生活態度及健康觀念」

「新北動健康」計畫結合醫療資源，透過社區、社團、部落、衛生所等，讓老人們一起動起來，促進身心發展、養成終身運動習慣。

新北市政府原住民族行政局今年選定汐止區、新莊區、樹林區原住民老人日間關懷站及烏來區部落文化健康站辦理「新北市原住民銀髮族動健康體適能健康促進課程班」，聘請具有專業醫療背景的原住民教練來教課，開課資訊可上原民局官網查詢。

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  • 陽光型男教練陳大衛以「原住民動健康」作為論文題目，並親自帶領原民長輩做體操。（原民局提供）

    陽光型男教練陳大衛以「原住民動健康」作為論文題目，並親自帶領原民長輩做體操。（原民局提供）

  • 體驗過動健康的長輩們都笑說，身心靈變舒暢了！（原民局提供）

    體驗過動健康的長輩們都笑說，身心靈變舒暢了！（原民局提供）

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