端午節肉粽稽查 今年首度檢驗網購粽

2017-05-17 15:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕本月30日是端午節，許多業者和傳統市場已陸續開始賣粽子，食品藥物管理署每年都會聯合各地衛生局稽查粽子、端午節應景食品的食品安全，食藥署今年首度針對端午節網購食品做專案稽查。

端午節食品專案結果將在下週陸續公布，分三部分包括網購食品、粽子專賣店和市售產品抽驗。

食藥署提醒，包粽子時應慎選食材，乾貨配料如蝦米、香菇、金針等，避免選擇顏色太過鮮豔，以免過度食品添加物使用；另生鮮配料也應注意肉品來源衛生及儲存條件是否適當並避免購買來路不明的產品。

食藥署也提醒，若想購買即食粽子，應依指示的儲存條件貯放，例如保溫於60℃以上、或冷藏保存；購買非即食性粽子，應選擇保存於冷藏或冷凍櫃內的產品。