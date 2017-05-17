「小清華」原住民專班表現亮眼 39人錄取公立大學
〔記者林曉雲／台北報導〕國立屏北高中「小清華」原住民專班表現亮眼，55位高三學生在繁星及個人申請階段全獲錄取，其中39位學生錄取公立大學或公費生，達7成以上；立志服務偏鄉並受小清華的生態教育課程啟發，有7位學生申請上醫護科系，4位以第一志願錄取國立大學森林系。
88風災之後，清華大學與屏北高中合作設立原住民教育實驗專班，稱為「小清華」，除派駐教授規畫課程，還安排學生志工團駐校服務，今年是第五屆畢業生，清大校方表示，小清華專班學生多來自屏東、高雄、台東的原鄉，入學時只設國中教育會考國文要達基礎級（B級）的基本門檻，但在清大教授的指導下，3年下來，成績多突飛猛進，考上心目中理想的大學。
小清華今年55位即將畢業的高三生中，有22％錄取頂尖大學及公費生正取共12人，包括清大2人、成大3人（其中1人亦錄取公費）、原住民醫事公費2人、台師大1人、中山2人、中興3人。
今年有2位小清華學生考上清華大學。考上清華不分系學士班創新領導組的林紹平表示，未來學成後想回到部落致力農產行銷。考上清華不分系學士班跨領域教育組的楊芝吟則說，未來想回到原鄉擔任國小老師。
來自屏東恆春的排灣族生許晴妍，錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學系，她表示，加入小清華後，與來自各族的原民生同吃共住，加上校方特別規畫的原住民文化課程，讓她更了解及認同自己原住民的身份與文化。
以原住民身分申請上成大護理系公費生的魯凱族潘家祥，來自高雄茂林多納部落。他表示，高一時父親突發癲癎，因身處偏鄉，救護困難，讓他想要成為一名護理師、投身偏鄉醫療，小清華提供住宿、伙食、交通等多項補助，讓他;能安心念書，很感謝專班老師及清大教授在他準備申請備審資料及口試時的指導。
長期指導這群原民生的清大陳舜芬教授表示，小清華課程強調生態保育與原民文化，今年有4位學生以第一志願錄取國立大學森林系，以國土保育為職志；另有多名學生選擇東華原民院相關學系與暨大原鄉發展專班，志在傳承原民文化。
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標題：「小清華」原住民專班表現亮眼 39人錄取公立大學
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