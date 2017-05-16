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5/18北部萬安演習時段 5高鐵站聯外接駁車暫停行駛

2017-05-16  13:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕5月18日北部地區（台北市、新北市、桃園市、新竹縣）下午13點30分至14點將舉辦萬安40號演習，台灣高鐵公司表示，當天配合演習，高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，將於演習時段暫停行駛。

高鐵公司表示，演習期間高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也維持正常作業，呼籲當天要前往高鐵南港站、台北站、板橋站、桃園站及新竹站搭車旅客提前到站，避免延誤既定行程。另外，當天要從這5站離站旅客，請配合憲、警及站務人員引導於車站稍候。

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  • 配合北部地區萬安演習，5/18演習期間北部5高鐵站聯外接駁車暫停行駛。高鐵示意圖。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    配合北部地區萬安演習，5/18演習期間北部5高鐵站聯外接駁車暫停行駛。高鐵示意圖。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

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