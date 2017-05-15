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文化補助集中少數公司？ 馮光遠點名這些人

2017-05-15  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣獨立建國聯盟」今天（15日）舉辦「2017蔡英文政府執政周年檢討與展望」座談會，其中對於文化政策的檢討，作家馮光遠點名王偉忠、賴聲川的公司以及明華園，批評文化補助集中在少數公司上，呼籲文化部門積極檢討。

據《風傳媒》報導，馮光遠指出，知名歌仔戲團明華園缺乏創新，卻能以相似的戲碼得到10倍以上的酬勞，獲得的資源遠高於其他台灣歌仔戲團。此外，媒體人王偉忠名下的投資公司也曾一年拿到8000多萬的政府經費；舞台劇導演賴聲川更靠著「創意」就能得到3900萬補助。

馮光遠認為，由此可見國發基金的投資被集中在少數團體上，文化資源明顯分配不均。他指出台灣過去受到戒嚴體制影響，主政者對文化思考有太多禁忌，今後應利用國家資源大膽討論轉型正義的議題，挖掘出台灣更深刻的文化內涵。

另外，針對文化補助的審查制度，馮光遠認為應該在審查後公布評審名單，來釐清評審與投案人的關係。至於促進文化發展的政策，馮光遠引用新任法國總統馬克宏的政見「文化消費券」為例，提議可以編列預算讓年輕人參與文化活動，以培養文化賞析人口，刺激未來文化產業發展。

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  • 對於文化政策的檢討，馮光遠（圖）點名王偉忠、賴聲川的公司以及明華園，批評文化補助集中在少數公司上，呼籲文化部門積極檢討。（資料照，記者陳奕全攝）

    對於文化政策的檢討，馮光遠（圖）點名王偉忠、賴聲川的公司以及明華園，批評文化補助集中在少數公司上，呼籲文化部門積極檢討。（資料照，記者陳奕全攝）

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