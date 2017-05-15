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梨山農友好心照料受傷山羌 可惜送醫途中斷氣
2017-05-15 17:22
疑被野狗咬傷的山羌。（農友提供）
〔記者歐素美／台中報導〕家住梨山的蘇姓農友，上週六在果園疏果時，發現1隻山羌疑似被野狗咬傷，屁股附近有多處撕裂傷，受傷嚴重，趕緊將山羌帶回家照料，除餵食牛奶，並在傷口敷以消炎藥，一邊透過派出所等連絡農委會特有生物研究保育中心，於今天開車準備將山羌就近送往特生中心高海拔驗試站，不料，車開到一半，山羌就斷氣了，只好將山羌掩埋。
蘇姓農友表示，上週六和太太到台8線78K附近的果園疏果時，發現果園旁有隻山羌疑似被野狗咬傷，屁股附近流血，受傷嚴重，因衛生所不收治，只好趕緊將山羌帶回家照料，他說，他和太太買來消炎藥為山羌敷傷口，並餵食牛奶，山羌狀況好轉，第二天還會吃水果。
為讓山羌受到更好的照料，他並透過警方連絡農委會特有生物研究保育中心，希望將山羌送往特生中心的急救站，不料，今天起床後發現山羌發出陣陣哀嚎，病情急轉直下。
蘇姓農友趕緊駕車，準備將山羌就近載送到特生中心位於合歡山的高海拔驗試站，不料，車行至大禹嶺附近，山羌即斷氣，蘇姓農友不捨，只好將山羌載回果園附近掩埋，希望牠從此不再有病痛。
特生中心高海拔驗試站主任姚正得表示，山羌屬於保育類動物，民眾若發現受傷的山羌，可直接連絡主管機關農業局派員處理，梨山因地處偏遠，致山羌來不及送醫，十分可惜。
和平區代表會副主席羅進玉說，以前山區民眾看到山羌早就殺來吃了，現在看到受傷的山羌還會主動照護送醫，顯示保育觀念提升，值得讚揚。
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