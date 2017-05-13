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南投疊杯競技增列「生命勇士組」 鼓勵身障者挑戰

2017-05-13  14:24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣106年全民盃全民體育競賽系列活動－競技疊杯，今於埔里鎮宏仁國中登場，吸引近百位學童同場競技，今年特別設置「生命勇士組」，鼓勵身心障礙者向自我挑戰，患有腦性麻痺的張寶儀以4.596秒拿下冠軍，為近3年苦練留下甜美果實。

競技疊杯愈來愈受學生族群歡迎，南投縣體育會新成立競技疊杯委員會加強推廣，連續4年舉辦全縣大賽，也鼓勵縣賽優秀選手參加更大型賽事，今天於埔里宏仁國中活動中心進行低、中、高年級組賽事，賽程分為「3-3-3」、「3-6-3」、「Cycle」等3種，近百位縣內國中、小學疊杯快手聚精會神，以速度決高下。

今年特別設置「生命勇士組」，鼓勵身心障礙者參加刺激好玩的競技疊杯，就讀明道中學2年級的張寶儀以4.596秒勇奪冠軍，張寶儀是早產兒，母親懷孕7個月就生下她，因缺氧導致腦性麻痺，手、腳無法靈活運用，但她不因此氣餒，更熱愛運動，還是跆拳道、短跑好手，今年已拿下台中市市長盃跆拳道高中組第3名，也是105學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽女子100、200公尺雙冠后。

張寶儀說，約3年前接觸競技疊杯，主要是要訓練手眼協調，每天抽出時間練習，去年最佳成績是5.9秒，今天的成績4.596秒，快了1.3秒，會持續練習，希望明年以更好成績尋求衛冕。

縣競技疊杯委員會總幹事黃欣華指出，疊杯運動能訓練學童手眼協調、專注力及短時間完成的抗壓力，南投縣已推廣4年，目前縣內約有500名學童參與疊杯活動，競技選手則有約200位。

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  • 罹患腦性麻痺的明道中學2年級張寶儀，聚精會神練習競技疊杯。（記者佟振國攝）

    罹患腦性麻痺的明道中學2年級張寶儀，聚精會神練習競技疊杯。（記者佟振國攝）

  • 張寶儀以4.596秒勇奪「生命勇士組」第1名。（記者佟振國攝）

    張寶儀以4.596秒勇奪「生命勇士組」第1名。（記者佟振國攝）

  • 競技疊杯可訓練學童手眼協調、專注力及抗壓力。（記者佟振國攝）

    競技疊杯可訓練學童手眼協調、專注力及抗壓力。（記者佟振國攝）

  • 競技疊杯選手得跟時間賽跑，勝負往往在0.001秒間。（記者佟振國攝）

    競技疊杯選手得跟時間賽跑，勝負往往在0.001秒間。（記者佟振國攝）

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標題：南投疊杯競技增列「生命勇士組」 鼓勵身障者挑戰


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