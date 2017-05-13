達人教你回收塑膠袋3分鐘變康乃馨

2017-05-13 12:40

〔記者陳炳宏／台北報導〕母親節應景活動一定要帶媽媽吃大餐、吃蛋糕慶祝嗎？近年來流行環保風，環保志工也想出好點子，只要用回收塑膠袋，大小尺寸不拘，3分鐘就可以做出一朵康乃馨，DIY更有心。

由中壢慈濟環保志工團隊提供的小撇步，步驟如下：

1.回收紅白或其他顏色塑膠提物袋

2.塑膠袋做適當長條裁切，每片寬度約6至7公分，紅色條子留0.2白邊，長度約30公分，共6片。

3.將6片裁片白邊對齊，仿摺扇方式折皺，用橡皮筋在底處1公分處固定。

4.修剪裁片外緣呈圓弧形。

5.將塑膠片攤開成扇形後，將每一個裁片用手撥開拉平整。

6.最後耐心塑型就可成為一朵康乃馨。

7.記得擁抱媽媽大聲說聲母親節我愛你。

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