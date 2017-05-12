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蟲蟲危機！荔枝結果率不到3成 果農心苦
2017-05-12 17:20
〔記者黃鐘山／台中報導〕荔枝椿象今年激增，農民噴灑農藥防治，導致蜜蜂大量死亡，荔枝結果率銳減，市議員張玉嬿、何明杰今日表示，荔枝歷經去年寒害、今年蟲害，連續2年減產7成，要求擴大資材補助每公頃3000元，並加強生物防治，減輕農民損失。
市府農業局長王俊雄回應表示，荔枝今年開花率不及往年5成，小果結果率也因荔枝椿象危害而等比下降，允諾提供該項補助，同時也要求苗栗農改場轉移平腹小蜂技術給市府成立培育場，讓農民也能飼養，擴大防治荔枝椿象的成效。
張玉嬿表示，今年荔枝、龍眼樹上處處可見荔枝椿象，造成果農、蜂農損失不小，她上月隨專家到果園查看時，觸目驚心，所以親自採集，讓市府局處首長認識這種危害農民甚鉅的怪蟲，讓官員知道農民如何辛苦的在和蟲蟲對抗。
她和議員何明杰、蔡雅玲、謝志忠拿出裝有荔枝椿象成蟲、幼蟲及蟲卵的箱子，請官員趨前查看，一打開就傳出異味。張玉嬿說，荔枝椿象如果噴出酸液，會讓人掩鼻而逃，若不慎觸碰臭液，皮膚可能會潰爛；蔡雅玲說，主管單位應宣導如何處置，避免民眾受害。
何明杰、謝志忠強調，去年荔枝因寒害導致結果量約豐收年的3成，今年又因蜜蜂大量中毒無法授粉，結果率普遍不到3成，甚至低到1成，荔枝農去年寒害、今年蟲害，連續2年收成這麼差，農民坐困愁城。
4位議員要求市府，每公頃資材擴大補助3000元，補貼農民損失，同時也應該擴大生物防治平腹小蜂的計畫，數量、經費都要增加；王俊雄當場允諾，強調未來防治策略以生物防治為主、化學防治為輔。
王俊雄說明，除農業局防治外，教育局、建設局及觀光旅遊局也積極督導所屬學校、公園綠地、園道及風景區，市府分工共同防範荔枝椿象。
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