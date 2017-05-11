近2萬家企業疑勞保高薪低報 影響10萬勞工
〔記者吳柏緯／台北報導〕勞保高薪低報是許多勞工心中的痛，許多勞工往往都是在請領給付時發現金額短少才知道被高薪低保。勞保局去年針對高薪低報的3165家事業單位開罰，總計開罰8700多萬罰鍰。今年至今查到近2萬家可疑對象，影響人數恐超過10萬。
勞保局從民國100年開始執行「加保維新」專案，稽查雇主高薪低報的情況。以往因為財政部無法提供當年度的報稅資料，造成勞保局只能比對前年資料，相隔兩年的空窗期時常成為雇主辯解理由。
不過從104年開始，勞保局可以順利取得當年的報稅資料，並透過數據比對分析保戶的投保狀況與財稅資料，藉此更精確判斷雇主是否有高薪低報。
截至二月，勞保投保事業單位約有54.5萬家，根據勞保局目前的稽查結果，約有2萬家事業單位「很可疑」。勞保局納保組組長劉金娃表示，其中1萬1936家企業的投保薪資與同縣市同行相比明顯偏低；另有7397家則是因為連續三年因高薪低報而被勞保局調高投保薪資，卻又再度調低投保薪資。
勞團表示，若雇主低報薪資，不只影響工安意外或懷孕生子時請領的給付，未來退休時所請領的勞保老年給付也會縮水，勞工權益影響很大。勞團並提醒，許多勞工誤以為勞保保額的級距是依照底薪而定，但事實上，包含加班費、獎金與津貼，都應算在薪資內，雇主應以總收入作為納保的依據。
劉金娃說明，本月起會先發函至可能有低報情況的企業，要求僱主如實申報，若僱主收到通知後如實幫員工投保，就不會開罰；但若雇主收到通知後並未改正，或無法說明調降理由，勞保局將會介入調查，若經查證屬實，除了要求即刻調整至適當的投保薪資級距之外，也會要求雇主支付短保金額的4倍為罰鍰。
以去年為例，共有3165家企業因為改正而受罰，合計罰鍰約8700多萬元，勞保被低報的勞工約有8000多人。
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標題：近2萬家企業疑勞保高薪低報 影響10萬勞工
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