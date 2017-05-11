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國軍BMI值涉歧視？ 男兵31女兵卻要低於26

國防部「2017年國軍體能訓測實施計畫」內規定，男女兵BMI值，男性標準是31，女性卻是26，（資料照）

2017-05-11  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕國防部「2017年國軍體能訓測實施計畫」內規定，男女兵接受三項體能測驗的首要條件是BMI值，但男性標準是31，女性卻是26，引發外界質疑國軍是否有性別歧視。

《蘋果日報》報導，國防部規定，三項體能測驗對於國軍們來說事關重大，晉升、進修等均須通過三項體測，體測內容包括徒手3000公尺跑步、兩分鐘伏地挺身、兩分鐘仰臥起坐。報導指出，過往男女兵BMI值標準都是30，但今年男性卻上調到31，女性則下修到26。

報導指出，國防部發言人陳中吉解釋，BMI值的規定並無歧視女性，女性假如體指率小於30，BMI就算超過26也可以接受體測。

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