無「糖」不歡？ 彰化衛局推動減糖新生活

2017-05-10 20:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕無「糖」不歡？彰化縣衛生局繼今年獨步全國推出拒絕含糖飲料進入校園後，又將推出「校園減糖運動」競賽；衛生局長葉彥伯表示，除了飲料以外，平日也可能吃下太多含糖食物，希望能夠建立「減糖」的健康好觀念。

葉彥伯表示，當初先推「拒絕含糖飲料進入校園」，主要原因是許多學生都把飲料、手搖杯，當作白開水在喝，所以修正「彰化縣食品安全管理自治條例」，規定任何人及食品業者均不得把含糖飲料進入校園，也不能當作獎勵品。

但後來發現，除了含糖飲料以外，食品中也有太多含糖東西，蛋糕、麵包或是零食，因此，要落實健康生活不能只有禁止含糖飲料進入校園，而是應該要全面建立「減糖」飲食的觀念。

葉彥伯強調，為了建立正確的「減糖」觀念，將在校園推動「減糖運動」大競賽，透過獎勵的方式，讓師生一起發現原來「糖」無所不在，不是只有甜食，包括饅頭、豆漿可能都有含糖，這項比賽不是要人人都吃「無糖」，而是減少糖量的攝取，或是在挑選食物時，做出「減糖」的選擇，讓學生從小養成的正確的飲食習慣，一起享受「減糖人生」。