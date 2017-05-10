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實習生當義工用 立委爆故宮未給薪

2017-05-10  13:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕立法院教育文化委員會今天審查故宮預算解凍案，民進黨立委何欣純指出，故宮實習生為無給職，但是工作與一般同仁業務沒有差異，質疑其勞動權何在？故宮坦言，實習生有保勞保但確實沒有給付薪水，會進一步檢討。

何欣純以故宮南院為例，光南院每年就有20幾位實習生，依據故宮公布的辦法中，實習生為無給職，工作內容包含活動執行、推廣業務等，假日也必須配合排班，連午休時間也必須彈性處理，工作量幾乎等同正職人員，結果卻未有實質回饋。

何欣純指出，之前院長林正儀曾提到要多給年輕人機會，結果故宮實習生卻是無給職，對年青人來說不公平，他要求故宮應儘速修改辦法。

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  • 立法院教育文化委員會今天審查故宮預算解凍案，民進黨立委何欣純爆故宮未給付實習生薪水，忽視其勞動權。（記者楊媛婷攝）

    立法院教育文化委員會今天審查故宮預算解凍案，民進黨立委何欣純爆故宮未給付實習生薪水，忽視其勞動權。（記者楊媛婷攝）

  • 故宮院長林正儀。（記者羅沛德攝）

    故宮院長林正儀。（記者羅沛德攝）

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