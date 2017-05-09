批中市府強取校地蓋大樓 興大附農白布條抗議

批市府強取校地蓋辦公大樓，興大附農掛白布條抗議。（記者蘇孟娟攝）

2017-05-09 21:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府計畫利用興大附農第2校區用地興建市府第2辦公大樓，卻因溝通內容一變再變，加上市府尚未徵求附農同意，就逕向內政部申請變更用地，讓師生反彈未受尊重，師生在校園掛白布條抗議；校方今日辦臨時校務會議，台中市長林佳龍親上火線溝通，坦承之前溝通不足，造成誤解，盼雙方歸零，他承諾會暫緩都市計畫變更程序，用時間換空間凝聚更大共識，他強調，市府與學校是夥伴關係，盼合作創造雙贏。

市政府因辦公空間不足，相中市政中心對面的興大附農第2校區，規劃利用其中的2公頃空間建樓，一度提出以文中46換地，之前雖多次與附農協調，但換地計畫一變再變，讓附農倍感未受尊重，感覺市府「軟土深掘」，校內群起反彈，連校友也蜂湧抗議聲浪。

校方今日召開臨時校務會議，附農教職員與校友逾百人出席，連學生都在場外拉「抗議市府擅自變更地目」、「還我校地還我實習權」等白布條抗議，林佳龍親上火線溝通。

教師接力表達疑慮，包括附農第2校區是學生重要實習場域，硬生被切出一半竟只為讓市府集中人力辦公；有教師質疑，市府預估花5年蓋新辦公大樓，期間每年要花2億租辦公大樓，若市府前往宣稱極便利的文中46蓋大樓，再把租金拿來開洽公接駁車，都綽綽有餘。

更有老師痛批連日來市府蠻幹行為讓人血壓飆高，頭髮數日間花白，教師強調，市府宣稱不是強迫搶地，但未獲學校同意下就想規畫2公頃校地為市府所用，「這不是搶什麼才是搶」，已對市府誠信失去信心。

具附農校友身分的議員陳成添批評市府還未充分溝通就急送內政部變更地目，況且市政中心旁的警察局低密度開發，應設法善加利用，省錢又省時。

針對各式意見，林佳龍坦承之前的溝通不足以致產生誤解，他希望附農再給他一次機會，但盼雙方歸零各退一步，思考如何讓土地善加利用。

林佳龍說，因附農第2校區4公頃土地中，有2公頃長期委外，租約明年即將到期，市府才提出不同的利用思考，以該校外租的土地改做行政融合商業的複合式發展模式，規劃發展為台中市的門面。

林佳龍強調，其實土地是國家的，附農也僅有管理權，盼事件不以土地交換看待，而是如何創造價值與雙贏。

會中有教師要求林佳龍承諾在附農未同意前，市府不持續進行地目變更，林佳龍也當場允諾會暫緩都市計畫變更程序，並成立專案小組與學校建立夥伴關係，同時協助學校向教育部爭取經費興建教學大樓，未來若興建第2辦公大樓也會融入附農精神與特色。

批市府強取校地蓋辦公大樓，興大附農學生舉白布條抗議。（記者蘇孟娟攝）

批市府強取校地蓋辦公大樓，興大附農召開臨時校務會議，現場坐無虛席。（記者蘇孟娟攝）