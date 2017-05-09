竹市好玩藝兒釣魚小兔超人氣 成熱門藝文打卡地標
2017-05-09 19:18
新竹市美術館的「好玩藝兒」展，吸引很多學生參觀，更吸引大人參觀重溫兒時玩具樂，釣魚小兔也成最熱門的藝文打卡新地標。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局辦理的「好玩藝兒-玩具.遊戲.當代藝術展」4月初開展後，有趣的造型和可親近展品吸引許多民眾參觀，參觀人次突破兩萬人，創下美術館開館10年來的展覽紀錄。最受歡迎的「釣魚小兔」，已成為竹市最新的藝文打卡地標。
文化局表示，釣魚小兔是新銳藝術家不二良首次挑戰鋁合金與不鏽鋼材質的作品，釣魚小兔長長耳朵的繃帶是叛逆的傷痕，近視眼鏡是沈迷事物所付出的代價，雙眼睜大、耳朵豎起，是為仔細聆聽獵物動靜。
這個「好玩藝兒」展覽除假日吸引親子進館，己有超過50個班級及團體預約平日參觀，其中東門國小有35個班級、將近全校半數師生預約參觀，還有司馬庫斯新光部落泰雅族的孩子們遠道而來，學校特別安排三天兩夜的「新竹微旅行」，美術館是孩子們期待的重點，師生感受「藝術可以很好玩，好玩可以變藝術」。
此外，新竹市美術館粉絲專頁開展前上傳「釣魚小兔現身機密大公開」影片，已有4,4萬人次觀看，更成為市民打卡的熱門地點，且這幾天參觀人次已達2萬人次，是美術館開館10年來，最多人參觀的檔期。
策展單位沃沃美學表示，「好玩藝兒」展覽除館外展品釣魚小兔受到歡迎，展覽中的「台灣玩具發展史」展區，復古玩具讓民眾彷彿進入「時光隧道」重溫舊夢，「當代藝術創作展」展區，藝術家驚豔的創意與表現手法，也讓民眾留下深刻印象，反思「玩具」的歡樂意義，展期到28日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 竹北高中榜單亮麗 家長智囊團功不可沒
- 飛行總時數受限制 遠航取消6~8月高雄澳門航線
- 墾丁國家公園港口溪有鱷？ 居民稱上游曾有人養過
網友回應
熱門新聞
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 防潛艦技術外流中國 軍方建立安全調查機制
- WHA網路報名截止 世衛未對台發邀請函
- 馬克宏勝選晚會 叫來辣妹熱舞慶祝挨轟不正經
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- NBA》歐利尼克場上又起爭議 勇士格林：他打球很髒
- 第10度推特發文》蔡：台灣值得被納入ＷＨＡ
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》民視「自救會」紅不紅？
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- MLB》頂替胡智為的左投 一球就決定曲折命運
- MLB》不順遂的棒球路 海盜強投罹患睪丸癌動刀治療
- 北市西藏路驚傳老翁墜樓亡 死因警方釐清中
- 《台北筆記》城市亂象是政府長期失能
- 確診禽流感 北市家禽市場銷毀304隻雞
- 崁頂旗官路平交道 北移動工
- 〈廢核救家園〉台灣核災無處逃 就讓核電廠逃生
- 國小新生報到 雲縣24校4人以下
- 中山區10大熱門交易社區 基河國宅奪冠
- 偷機車上牛肉麵 通緝犯稱太餓才下手
- MLB》渥克敲再見安打 大都會險勝巨人
- （影音）張清芳揪飆唱神曲 李宗盛背都濕了
- MLB》要命失誤釀大禍 一壘安打跑回本壘（影音）
- NBA》只想要冠軍！暴龍羅利怒跳出合約
- 相武紗季破婚變流言 宣布懷孕秋天當媽
- 法律白話文》標準扣除額？列舉扣除額？到底該用哪個扣？
- 苗栗看守所客家肉粽 端節熱銷6萬個
- 一時色心偷摸身障女！男照護員丟飯碗重判4年
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 馬克宏大勝 各國鬆一口氣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No WHA invite yet; efforts to continue
- 通靈少婦94狂！ 六月極準胎夢讓李易挫咧等
- 男神霸氣太迷人 專偷粉絲心
- 基隆11名警官異動 組長調陞秘書
- 聚眾逼債詐賭 犯罪集團押人刷下體燒陰毛
- 半夜離家散步 9旬老翁陳屍河床上
- 帶酒上船自己賣 台馬輪員工私售啤酒被解雇
- 南市議員「推」教育局長額頭 南市府譴責暴力
- 登山女領隊張詠芸找到了 顏姓少女仍下落不明
- 日職》陳冠宇招牌笑容吸睛 被抓包想偷親隊友（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹市好玩藝兒釣魚小兔超人氣 成熱門藝文打卡地標
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分