竹市好玩藝兒釣魚小兔超人氣 成熱門藝文打卡地標

新竹市美術館的「好玩藝兒」展，吸引很多學生參觀，更吸引大人參觀重溫兒時玩具樂，釣魚小兔也成最熱門的藝文打卡新地標。（記者洪美秀攝）

2017-05-09 19:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局辦理的「好玩藝兒-玩具.遊戲.當代藝術展」4月初開展後，有趣的造型和可親近展品吸引許多民眾參觀，參觀人次突破兩萬人，創下美術館開館10年來的展覽紀錄。最受歡迎的「釣魚小兔」，已成為竹市最新的藝文打卡地標。

文化局表示，釣魚小兔是新銳藝術家不二良首次挑戰鋁合金與不鏽鋼材質的作品，釣魚小兔長長耳朵的繃帶是叛逆的傷痕，近視眼鏡是沈迷事物所付出的代價，雙眼睜大、耳朵豎起，是為仔細聆聽獵物動靜。

這個「好玩藝兒」展覽除假日吸引親子進館，己有超過50個班級及團體預約平日參觀，其中東門國小有35個班級、將近全校半數師生預約參觀，還有司馬庫斯新光部落泰雅族的孩子們遠道而來，學校特別安排三天兩夜的「新竹微旅行」，美術館是孩子們期待的重點，師生感受「藝術可以很好玩，好玩可以變藝術」。

此外，新竹市美術館粉絲專頁開展前上傳「釣魚小兔現身機密大公開」影片，已有4,4萬人次觀看，更成為市民打卡的熱門地點，且這幾天參觀人次已達2萬人次，是美術館開館10年來，最多人參觀的檔期。

策展單位沃沃美學表示，「好玩藝兒」展覽除館外展品釣魚小兔受到歡迎，展覽中的「台灣玩具發展史」展區，復古玩具讓民眾彷彿進入「時光隧道」重溫舊夢，「當代藝術創作展」展區，藝術家驚豔的創意與表現手法，也讓民眾留下深刻印象，反思「玩具」的歡樂意義，展期到28日。