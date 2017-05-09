雲門2新北駐市第五年 學童參訪劇場探究竟

2017-05-09 18:39

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府文化局今（9）天在淡水雲門劇場舉行《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動首場示範演出，約有3百多名學生獲得前往雲門劇場參訪的機會。現場除了欣賞舞作示範外，也在導覽解說下學習劇場禮儀，甚至親自上台成為小舞者；劇場內燈光、布幕的巧妙變化，讓學生們讚嘆不已，現場彷彿一場「奇幻旅程」。

《雲門2新北市藝術駐市》邁入第5年，今年預計將舉辦三場示範演出，廣邀新北市學校學生前來參與。

新北市政府文化局長林寬裕指出，雲門2新北市藝術駐市持續走入校園、社區；春季除了有雲門2劇場示範演出外，市府為延續體驗劇場藝術的機會，下半年邀請金枝演社接棒，駐館於新北市藝文中心帶來系列示範演出，多元表演內容串聯藝術教育能量。

新北市政府教育局長林奕華表示，教育局與文化局跨局處的雲門2新北市藝術駐市合作計畫，讓幼兒到樂齡長者都有機會欣賞精采表演和體驗身體律動的美好；下半年將規劃「藝術滿城香」系列，讓新北市公立小學四年級學童都有接觸藝文活動幕前、幕後和欣賞藝術表演的機會。