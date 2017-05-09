| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓大選出口民調 文在寅將入主青瓦台 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

雲門2新北駐市第五年 學童參訪劇場探究竟

2017-05-09  18:39

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府文化局今（9）天在淡水雲門劇場舉行《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動首場示範演出，約有3百多名學生獲得前往雲門劇場參訪的機會。現場除了欣賞舞作示範外，也在導覽解說下學習劇場禮儀，甚至親自上台成為小舞者；劇場內燈光、布幕的巧妙變化，讓學生們讚嘆不已，現場彷彿一場「奇幻旅程」。

《雲門2新北市藝術駐市》邁入第5年，今年預計將舉辦三場示範演出，廣邀新北市學校學生前來參與。

新北市政府文化局長林寬裕指出，雲門2新北市藝術駐市持續走入校園、社區；春季除了有雲門2劇場示範演出外，市府為延續體驗劇場藝術的機會，下半年邀請金枝演社接棒，駐館於新北市藝文中心帶來系列示範演出，多元表演內容串聯藝術教育能量。

新北市政府教育局長林奕華表示，教育局與文化局跨局處的雲門2新北市藝術駐市合作計畫，讓幼兒到樂齡長者都有機會欣賞精采表演和體驗身體律動的美好；下半年將規劃「藝術滿城香」系列，讓新北市公立小學四年級學童都有接觸藝文活動幕前、幕後和欣賞藝術表演的機會。

廣告
  • 雲門2帶著學生一起舞動身體。（新北市政府文化局提供）

    雲門2帶著學生一起舞動身體。（新北市政府文化局提供）

  • 雲門2帶著學生一起舞動身體。（新北市政府文化局提供）

    雲門2帶著學生一起舞動身體。（新北市政府文化局提供）

  • 雲門2帶著學生一起舞動身體。（新北市政府文化局提供）

    雲門2帶著學生一起舞動身體。（新北市政府文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 雲門 雲門2 雲門劇場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：雲門2新北駐市第五年 學童參訪劇場探究竟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.