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會吃車的機器！？怪物碎車機登場 你是心痛還是被療癒呢

超狂的吃車怪獸，碎車的過程不只環保又迅速。（ARJES授權提供）

2017-05-11  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕你有想過報廢的汽車該怎麼辦嗎？

其實車體殘餘價值是很高的，車主可以透過保養廠、車行洽詢，或播打環保署專線0800085717找尋所在縣市的合法回收商。先向他們取回車牌及環保署一式四份的回收管制聯單後，再讓回收商做車體的後續回收處理，車主可憑管制聯單向環保署申領獎勵金，也可再與回收商拿取議價金。

那麼汽車車體被回收的過程又是什麼樣的呢？！

▼一般的汽車破碎過程大概是這樣子

但是德國的環保創新公司ARJES，最近出產了一款怪物般的汽車專用粉碎機VZ-950，竟然可以把整台車都吃進去！

▼760匹的馬力簡直是跑車等級啊～

▼輸送帶是透過磁力運作，可以將金屬製的部分與其他部位區分。

看到影片中整台車被一一支解的過程實在太壯觀，網友都不由得目瞪口呆了起來，紛紛表示

「好可怕RRR」

「看起來超痛...」

「看完莫名地抒壓？！」

甚至還有一些比較激進的網友說，「希望那些酒駕的、違停的，車子都丟給這台怪物碎車機，這樣就不會再犯了」，總之，有了這台超猛碎車機，不只碎車時不容易產生粉末造成髒空氣，還能有效回收再生資源，觀看的人更可以達到抒壓的功效，是不是一舉多得呢～～

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