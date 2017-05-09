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爸爸指定買「加大版」鱷魚LOGO 打開後讓人笑翻！

網友爸爸拿到衣服後，超傻眼！（圖擷取自Dcard）

2017-05-09  17:28

〔即時新聞／綜合報導〕想要指定買鱷魚LOGO的衣服，打開來後卻超傻眼？

一名女網友在社群網站《Dcard》發文，過程卻讓網友笑翻！網友表示，她和媽媽到美國玩，爸爸指定要買鱷魚LOGO牌子的衣服，且強調「加大版鱷魚LOGO」，媽媽前往店家，用「菜英文」向店家強調要「Big LOGO」。

沒想到買回家後，卻讓爸爸大傻眼，因為衣服上的鱷魚真的超大、幾乎「佔滿」上半身，網友看到後也笑翻說「這個鱷魚是吃太飽嗎」。

網友見狀後也笑說，「這太好笑了」、「店員一定想說夠大了吧！」「媽媽覺得這鱷魚大小才配得上爸爸」、「就某種程度上來說，是正確的阿 的確是加大版本的 哈哈」。

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  • 網友爸爸把衣服穿上的樣子。（後製圖／圖擷取自Dcard）

    網友爸爸把衣服穿上的樣子。（後製圖／圖擷取自Dcard）

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