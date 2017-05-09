| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

高鐵母親節活動 免費按摩、還有贈品

2017-05-09  10:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕本週日就是溫馨的母親節，台灣高鐵公司表示，將於5月13日、14日於高鐵10個車站舉辦「高鐵給媽咪按個讚」活動，媽媽們只要持當日高鐵車票，皆可免費享受活力按摩以及血壓檢測服務，並獲贈「高鐵棒棒糖｣及「五味子芝麻錠｣各一份。參加完活動在拍照上傳臉書，最多讚者還可免費獲高鐵假期一日豐富行兌換券2人份。

高鐵母親節活動5月13日上午10點至下午4點於台中站（4A出口旁）、彰化站（2號出口旁）、雲林站（2號出口旁）、嘉義站（1樓大廳手扶梯旁）、台南站（1樓大廳手扶梯旁）、左營站（3號出口對面）舉辦；5月14日同時段於南港站（售票窗口對面）、桃園站（7號出口旁）、新竹站（2號出口旁）、苗栗站（2號出口旁）舉行；媽媽們可免費進行血壓檢測及活力按摩10分鐘。

高鐵公司表示，參加完活動使用活動道具拍照，並上傳個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，除最多讚者可獲高鐵假期外，活動結束後還會從上傳活動照面的旅客中，抽出一位幸運兒，同樣贈送「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份，結果將於5月22日在高鐵企業網站公告。

廣告
  • 高鐵母親節活動除媽媽們可免費按摩外，還有機會獲2人份高鐵假期（圖：高鐵公司提供）

    高鐵母親節活動除媽媽們可免費按摩外，還有機會獲2人份高鐵假期（圖：高鐵公司提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 母親節 高鐵
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：高鐵母親節活動 免費按摩、還有贈品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.