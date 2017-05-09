高鐵母親節活動 免費按摩、還有贈品

2017-05-09 10:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕本週日就是溫馨的母親節，台灣高鐵公司表示，將於5月13日、14日於高鐵10個車站舉辦「高鐵給媽咪按個讚」活動，媽媽們只要持當日高鐵車票，皆可免費享受活力按摩以及血壓檢測服務，並獲贈「高鐵棒棒糖｣及「五味子芝麻錠｣各一份。參加完活動在拍照上傳臉書，最多讚者還可免費獲高鐵假期一日豐富行兌換券2人份。

高鐵母親節活動5月13日上午10點至下午4點於台中站（4A出口旁）、彰化站（2號出口旁）、雲林站（2號出口旁）、嘉義站（1樓大廳手扶梯旁）、台南站（1樓大廳手扶梯旁）、左營站（3號出口對面）舉辦；5月14日同時段於南港站（售票窗口對面）、桃園站（7號出口旁）、新竹站（2號出口旁）、苗栗站（2號出口旁）舉行；媽媽們可免費進行血壓檢測及活力按摩10分鐘。

高鐵公司表示，參加完活動使用活動道具拍照，並上傳個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，除最多讚者可獲高鐵假期外，活動結束後還會從上傳活動照面的旅客中，抽出一位幸運兒，同樣贈送「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份，結果將於5月22日在高鐵企業網站公告。