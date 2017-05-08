新北模範母親張常美 走過白色恐怖
87歲張常美（右三）獲頒模範母親殊榮，新北市長朱立倫（左三）到訪道賀。左起為張常美兒女：歐陽慧儒、歐陽慧剛、歐陽慧珍、歐陽慧濤。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕87歲張常美獲頒新北市模範母親。張常美跳脫白色恐怖時期受難者肩上的悲苦，與丈夫歐陽劍華傾力在詩書寫字藝術上，培育出在舞蹈、音樂或水利工程領域精彩的4位子女。對於獲選模範母親，張常美相當謙虛，她也提到，教養方法無他，「我就是好好地盡一個母親的責任」。
張常美經常是口述歷史的訪談對象，談起18歲時因為莫須有罪名而入獄，已是雲淡風輕。張常美高中時擔任班長、學生自治會成員，卻被扣上共匪相關帽子，就此入獄，漫漫歲月一待12年。張常美笑笑地看待這段過去，她說，當年就當作「去遊學」吧，因為同在牢中者多是知識分子、社會菁英，交流知識、說說書本，也是另種豐富生命的方式。
張常美與曾任金門地區學校校長、同為白色恐怖時期受難者的歐陽劍華結婚後，兩人在三重區開設「華美禮品部」。歐陽劍華詩書文采底子厚實，尤其寫了一手好字，求其墨寶者不惜從海外慕名而來，於是「一枝筆撐起了一個家」；文人色彩濃烈的家庭氛圍也孕育出舞蹈團長、音樂博士、大提琴家和水利工程博士。
長女歐陽慧珍的「歐陽慧珍舞蹈團」是新北市傑出演藝團體，多次出國比賽、獲獎。張常美現任舞團的藝術總監，是許多團員口中親切喊著的「歐陽奶奶」，許多舞蹈團作品中主角的戲服、配件或是背景布幕、道具，都是出自張常美一針一線縫製。張常美說，這些從縫鞋底、繡花等女紅手藝功夫，多是在牢獄中練成的。
「我的媽媽是壓不倒的玫瑰」，歐陽慧珍說，一直到長大後才知道父母年輕時的政治受難遭遇，母親的堅強還有大愛，化解了所有困境，「我感謝上天讓我是媽媽的女兒」。歐陽慧珍猶記，2010年沙巴國際民俗藝術節時，主辦單位收走國旗，母親當下就趕工另外縫製了一面國旗，好讓他們在拿到總冠軍時，可以帶著國旗一起領獎。
新北市長朱立倫今天親赴三重區造訪張常美一家人，讚嘆她的堅韌生命經驗，另也驚豔已逝歐陽劍華所留下的字畫，直稱「好美」。朱立倫除了道賀外，也親邀張常美和家人共赴13日的新北市模範母親表揚大會。
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