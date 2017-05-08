因應豬隻短缺 農委會決議5/15多休市一天

包粽子的原物料上揚，粽葉、豬肉都上揚1成多。（記者劉曉欣攝）

2017-05-08 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕因應豬隻短缺、豬價上漲，農委會今天（8日）召開會議決議，5月15日星期一將多休市一天，以調節產銷。

農委會估算，因市場缺豬，豬肉價格比去年同期上漲約1成，每天豬隻市場缺口約800隻，加上5月有端午節等節慶，豬肉需求大，因此決定5月15日多休市一天。

農委會畜牧處表示，今天與養豬協會、肉品市場、肉商工會開會，會後決定多休市一天，盼當天的豬隻上市量能提前或延後上市銷售，補足5月14日母親節、5月30日端午節2節日的豬肉需求。

畜牧處指出，每年7、8月因夏季高溫，豬隻配種成功率低，幼豬出生量減少，養豬需耗時9個月，幼豬通常在隔年5月左右上市，因此5月份的豬隻上市量其實很吃緊，且今年需求也較高，每天短缺約500至800頭，造成豬肉價格上漲。

另外畜牧處表示，上週已協調台糖增加豬隻供應，預計這波將多投入約3000頭豬上市。