醫病》罹類風濕關節炎行動受限 早治療可改善

2017-05-08 14:55

〔記者林彥彤／台北報導〕65歲類風濕關節炎患者牟小姐分享，26歲發病的她，疾病來的又兇又猛，她記得剛生完小孩不到一年，身上大大小小的關節就出現劇烈疼痛、僵硬以及麻感覺，她甚至連帶小孩的力氣也沒有，還必須把工作辭掉，為此輾轉看了骨科、內科各大醫院等都找不到原因，直到在北榮檢查後才確診是罹患類風濕關節炎，現在經治療、裝了四個人工關節的她，現在病情已大為改善，且最重要的是，可以維持生活功能。

牟小姐非單一個案。高雄醫學大學附設醫院免疫風溼內科主治醫師蔡文展指出，全台約有10萬名類風濕患者，致病原因不明，好發於40歲以上的民眾，男女患者比為1:3，疾病主要是因免疫系統被激發，進而攻擊身體組織，而產生關節疼痛、紅腫、僵等不適感，嚴重侵蝕到關節時，患者手、腳關節會嚴重變形，導致難以行走或從事日常生活工作。

蔡文展表示，根據患者調查，有高達57%的患者表示難以行動自主、46%的患者表示難以運動、42%的患者有假日出遊困難等，明顯可見患者行動嚴重受疾病限制，但目前已有很好的治療藥物可有效控制病情。

蔡文展指出，過去治療藥物的效果不好，不過現今除了止痛藥物外，還有小分子的口服藥物，有80%的患者病情明顯改善，除此，也還有生物製劑皮下注射，患者可與醫師討論，選擇適合自己的治療方式；為幫助更多的病友，中華民國類風濕性關節炎之友協會今年也製作「RA好口福」小手冊，內容分享病友的故事以及面對疾病生活的小方法等。