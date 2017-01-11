上班族看電腦「頭前傾」 恐造成頸椎傷害
2017-01-11 17:14
物理治療師建議上班族，工作時可保持下巴微縮，想像「擠」出下巴的樣子，就能大幅減輕頸椎壓力。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕上班族工作電腦、手機不離身，但若稍不注意頭往前傾，就有可能讓頸椎壓力變大造成傷害！台北市立萬芳醫院物理治療師李鑌表示，頭部往前1寸，頸椎就增加1倍重量負擔，若長期前傾，則可能會有骨刺、頸椎椎間盤突出等後遺症。復健門診約有7成患者有頸椎相關困擾，且多為久用電腦或手機而導致，建議民眾每工作40分鐘，應休息活動，避免頻繁抬、低頭，才能降低頸椎傷害發生。
頸椎出現問題常見於30到60歲的上班族，李鑌指出，上班族因工作關係，長期坐在電腦前，加上下班後手機不離身，頭部往往會順勢前傾，造成上斜方肌越趨緊繃，不知不覺就對頸椎產生壓力，不僅如此，腰椎也會連帶出現問題。
除了上班族會有頸椎疼痛困擾外，年紀大者也需注意，一名60多歲老翁，某日突然感到上肢無力，經就醫檢查，原來是因骨骼、肌肉退化壓迫到頸椎神經所造成，不僅上肢無力，甚至出現肌肉萎縮等症狀，經復健治療才順利康復。
李鑌建議，要減輕頸椎壓力，最好方式還是維持正常坐姿，下巴微縮，想像把下巴擠出來的感覺，另外也可將雙手與胸平舉再往後拉緊，或將頭頸部往左右「拉筋」讓肌肉放鬆。
此外，有些民眾碰到肩骨、頸椎、腰椎等痠痛問題會尋求民俗療法來做改善，李鑌則說，民俗療法需視個人體質而定，但如果身體出現上肢酸、麻、痛等神經症狀時，代表神經已受到嚴重壓迫，應尋求正規醫療手段治療。
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