精神病患問題 賴清德：勿污名化、勿用錯誤方法治療

2017-02-23 13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕南市衛生局今天以「感恩心、照護情」為主題表揚精神病患者的模範照護者與微電影首映，照護精神病兒子的呂媽媽透露，當軍官的兒子患精神病後，自己也得精神病、差點尋短，希望外界不要對精神病患者污名化；市長賴清德表認同並請民眾勿用錯誤方式治療精神疾病。

呂媽媽表示，九十二年間當軍官的兒子遭買空賣空的直銷騙走幾百萬元，受此重大打擊、無法接受，罹患精神疾病，她跟著焦慮、恐懼，吃不下、睡不好，體重掉到四十幾公斤，人像遊魂一般，差點就跳橋尋短，之後接受治療、吃藥二年八個月，漸恢復正常，也感謝醫療團隊、團體的協助照護，讓她兒子如今能在一般職場工作，已是無比恩典。

她希望社會上對精神病患不要污名化、標籤化，因為莫名的歧視與偏見，會讓這族群難以融入社會。

市長賴清德認同呂媽媽看法，他說，不要把精神病患污名一定會犯罪，這會引發鄰居、社區誤解，過去國人常會用「卡到」；外國人說妖魔附身來形容精神病患的罹病原因，這觀念錯誤，接著再用放血、關起來收妖等錯誤方法治療，這些都無效，只是延誤病情，大家對精神疾病要有正確認識，有問題一定要就醫治療。

他與衛生局長陳怡都認為，精神病患接受治療後，最好能回歸熟悉的住家社區繼續照護。陳怡強調，如今台灣有完善、進步的醫療與後續送醫體系，民眾對精神病患治療後回歸社區生活與照護不必過慮。