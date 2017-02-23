| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
齊柏林被爆「違法」養保育龜 結果大翻轉！ 草屯農會爭不休 總幹事及18當選人揚言請辭明志 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

精神病患問題 賴清德：勿污名化、勿用錯誤方法治療

2017-02-23  13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕南市衛生局今天以「感恩心、照護情」為主題表揚精神病患者的模範照護者與微電影首映，照護精神病兒子的呂媽媽透露，當軍官的兒子患精神病後，自己也得精神病、差點尋短，希望外界不要對精神病患者污名化；市長賴清德表認同並請民眾勿用錯誤方式治療精神疾病。

呂媽媽表示，九十二年間當軍官的兒子遭買空賣空的直銷騙走幾百萬元，受此重大打擊、無法接受，罹患精神疾病，她跟著焦慮、恐懼，吃不下、睡不好，體重掉到四十幾公斤，人像遊魂一般，差點就跳橋尋短，之後接受治療、吃藥二年八個月，漸恢復正常，也感謝醫療團隊、團體的協助照護，讓她兒子如今能在一般職場工作，已是無比恩典。

她希望社會上對精神病患不要污名化、標籤化，因為莫名的歧視與偏見，會讓這族群難以融入社會。

市長賴清德認同呂媽媽看法，他說，不要把精神病患污名一定會犯罪，這會引發鄰居、社區誤解，過去國人常會用「卡到」；外國人說妖魔附身來形容精神病患的罹病原因，這觀念錯誤，接著再用放血、關起來收妖等錯誤方法治療，這些都無效，只是延誤病情，大家對精神疾病要有正確認識，有問題一定要就醫治療。

他與衛生局長陳怡都認為，精神病患接受治療後，最好能回歸熟悉的住家社區繼續照護。陳怡強調，如今台灣有完善、進步的醫療與後續送醫體系，民眾對精神病患治療後回歸社區生活與照護不必過慮。

廣告
  • 南市衛生局推動破除對精神病患污名與用五心級態度照護精神病患。（記者王俊忠攝）

    南市衛生局推動破除對精神病患污名與用五心級態度照護精神病患。（記者王俊忠攝）

  • 曾辛苦照護精神病兒子的呂媽媽希望社會不要對精神病患污名化。（記者王俊忠攝）

    曾辛苦照護精神病兒子的呂媽媽希望社會不要對精神病患污名化。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 精神病 精神病患
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：精神病患問題 賴清德：勿污名化、勿用錯誤方法治療


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.