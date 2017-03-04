各種運動好處通通不見了！教練：4種症狀代表身體累過頭！

2017-03-04 19:40

〔iStyle頻道／綜合報導〕為了健康地瘦下來，每次運動時，就算累到不行，還是會在心裡跟自己說「再撐一下就好」嗎？或許多鍛鍊自己，增強心肺功能是對的，但是有時候過於勉強其實一點都不健康，反而對身體是一種傷害。根據「Popsugar」報導，擁有肌力與體能訓練員專業證照（C.S.C.S）的健身專家Tommy Armenta表示，當身體出現4種症狀時，運動不但會沒有成效，而且還會使身體進入「腎上腺疲勞」的狀態，許多病症就有可能紛紛找上門。

1、容易疲憊 ：正常來說，運動過後體力會比較好，精神飽滿，但如果你覺得異常疲憊，不管睡多久，休息過後都還是無法消除疲勞感，代表運動真的過頭了。

2、無法正常思考：運動可以增加腦部的血液流量，並提供更多氧氣，因此思考更清晰、增強短期記憶、增加創意都是運動的好處之一，相反地，若是你思考變渾沌，做事情容易忘東忘西，就是腎上腺疲勞的表徵。

3、容易生病：運動能加速身體代謝，淋巴血液循環變好，當然也就不容易生病，但是過度運動會造成免疫系統下降，一吹風就有可能感冒，恢復時間還會比以往慢許多。

4、心情煩悶：運動能刺激腦下垂分泌讓心情變好的激素「腦內啡」，還能大大地振奮精神，但是運動過度會讓你無法平復內心焦躁，覺得人生枯燥乏味，做什麼事都開心不起來，由此可見，不管做什麼運動都「適度」即可，千萬不要太勉強自己。