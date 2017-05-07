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慶祝母親節 新北11國民運動中心推優惠

爸爸們身穿大肚裝體驗孕婦瑜珈，感受媽媽們懷孕10個月的辛勞。（記者張安蕎攝）

2017-05-07  19:52

〔記者張安蕎／新北報導〕為慶祝母親節，新北市11座國民運動中心在5月推出多種優惠運動課程，副市長侯友宜今天到場體驗「孕婦瑜珈」，與30位爸爸們一起穿上孕婦大肚裝伸展肢體，感受媽媽們懷孕10個月的辛勞，侯友宜呼籲民眾除了吃大餐犒賞母親，也可一起做運動，促進全家人身心健康。

爸爸們身穿大肚裝，不到5分鐘就開始行走困難，肚子的重量也讓腰背開始痠痛，在進行瑜珈伸展時，吃力的動作，讓爸爸們意識到，懷孕時期肌力與體力的訓練對於孕婦的重要性。

侯友宜指出，建議爸爸們可多陪懷孕妻子到戶外走動、伸展，也可在教練的協助下訓練肌力，不但可以維持曼妙的身材跟良好的精神狀態，也有助於調整生理及心理狀態，對媽媽及寶寶都有正面的幫助。

11座國民運動中心推出多種母親節優惠運動課程，民眾只需花520元便可體驗價值千元的課程，像是新莊運動中心推出女性游泳、飛輪、桌球專班，蘆洲運動中心推出肌力循環、減脂飆汗飛輪、減肥有氧課程，中和運動中心推出燃脂拳擊、黃金曲線課程等，可至全市國民運動中心詢問。

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  • 新北市副市長侯友宜與30位爸爸們一起穿上孕婦大肚裝伸展肢體，感受媽媽們懷孕10個月的辛勞。（記者張安蕎攝）

    新北市副市長侯友宜與30位爸爸們一起穿上孕婦大肚裝伸展肢體，感受媽媽們懷孕10個月的辛勞。（記者張安蕎攝）

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