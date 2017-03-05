大學個人申請面試勝出關鍵 大學教師教撇步

興大春蟄節展系所特色，讓學生大學個人申請報名前先認識大學特色。（記者蘇孟娟攝）

2017-03-05 17:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學個人申請報名前夕，中興大學舉辦「興大春蟄節」，讓即將升學的高中生了解科系方向；興大老師提出申請面試勝出關鍵，除展現學習態度及具體能力外，應激發出面試老師有「非你不可」感受，有助加分。

趕在大學個人申請報名前，興大推出「興大春蟄節」，由各系所展示各系辦學內容，為助參與民眾能快速了解系所辦學特色，不少科系均採取動態展示策略，機械系推出「舞獅機器人」，展現利用機械手臂的設計及能力；動物系推出動物標本、還有各科系設計體驗關卡，均成功吸引人氣參觀。

興大校長薛富盛指出，這項活動除是讓高中生能有機會進一步了解各系所特色，盼幫助學生因有初步認識以在選擇報名科系學校時，從中挑選有興趣或與自己專長吻合的領域去發展，另也藉此讓大眾認識興大辦學特色。

大學個人申請除參考學生學測分數及書面資料外，多設計有面試關卡，興大多名教授也提醒考生面試注意事項，興大教務長吳宗明建議考生面試前應對報名系所有初步認識，應答時展現基本態度，包括學習動機及願意學習的態度。

吳宗明提醒態度也展現在服儀上，他建議，考生穿著得體是基本，即使宣傳多年，但仍有考生會穿著涼鞋來面試，感覺就不得體甚至輕忽面試，令人第一眼印象就打折扣。

興大學務長蘇武昌則建議考生應想辦法讓面試官產生「非你不可」的心情，而不是「求你錄取我」，他強調，考生面試時多會勤練考古題，但他提醒考生要言之有物，例如講述自己的優點時要搭配事實，比起空洞說自己學習態度積極或個性獨立這種抽象的形容詞，不如描述曾經歷過的「學習事實」，例如參加過的比賽、活動等，舉經歷後的心得歸納出自己的強項所在，有具體事實更能吸引口試官，甚至讓人產生「非你不可」的印象，替自己加分。

數位機械近年躍升研究熱門領域，興大機械工程系這2年申請競爭均極激烈，機械系主任邱顯俊指出，考生的態度取決一切，應展現「願意學習」的熱情與企圖心，可幫自己加分。