醫病》視力隱形殺手！ 當心青光眼惡化失明

2017-03-05 16:12

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名董事長5年前診斷罹患青光眼，左眼視神經壞死程度約70％，又未配合治療及用藥，日前驚覺視線模糊，就診後確診全盲，讓他悔不當初；另名大學生則因濫用眼藥水治療眼睛癢，導致視神經9成受損，斷送體壇發光美夢，醫師呼籲：「量測眼壓千萬不能等！」

亞大醫院眼科部主任梁中玲指出，這名50多歲董事長就醫時，表示5年前因視力模糊就醫，即被診斷為青光眼，但他覺得「反正還是看得到」，並未積極治療，導致視力持續惡化，直到日前左眼視線極度模糊再就醫，診斷出視神經已幾乎全數壞死，等同於全盲，得知噩耗後患者淚流滿面，悔不當初。

另一名20多歲大學生原是棒球好手，但3年前開始，常因眼睛癢自行到藥局買眼藥水使用，卻沒注意到眼藥水含有類固醇成分，雖然有緩解過敏症狀，也逐漸侵蝕視神經，等到發現「常看不清楚球的軌跡」就醫，即診斷出視神經壞死九成以上，不得不被迫放棄運動生涯。

梁中玲說，慢性青光眼被稱為「視力隱形殺手」，發病過程不會疼痛，加上視力受損是從周邊到中央，病人仍可維持1.0的中心視力，但其實已經是青光眼合併視神經萎縮，看景物像是「用吸管看世界」，而青光眼屬於不可逆疾病，一旦受損，將終生受害，更讓許多正處人生黃金期的患者倍感痛苦。

梁中玲呼籲，3月6日為國際青光眼日，院內6日起為期一週將為民眾免費量測眼壓，本身如有白內障、糖尿病病史，或家族成員曾罹患青光眼等，應盡快到院檢查，另外也提醒少部分正常眼壓民眾也是青光眼潛在發病族群，建議每年眼睛健康檢查一次，保護眼睛健康。