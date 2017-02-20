糖尿病致視網膜病變 廖男「眼底雷射」恢復視力

2017-02-20 17:22

〔記者歐素美／台中報導〕56歲的廖姓男子因糖尿病併發視網膜病變，數月前右眼開始看不清楚，診所告知其右眼恐失明，後經衛生福利部豐原醫院採用「多波長點陣掃描眼底雷射」治療，視力恢復，還能閱讀報章雜誌。

廖男日前因糖尿病控制不佳，併發腎病變住進豐原醫院，經院方會診眼科醫師呂姿瑢，檢查發現其為「增值型糖尿病視網膜病變」，右眼合併「早期玻璃體出血」，因患者腎臟功能不佳，不宜開刀，因此採用新式「多波長點陣掃描眼底雷射」治療，以抑制視網膜新生血管增生，同時配合藥物治療，促進玻璃體的出血吸收，有效改善視力。

豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，糖尿病患若血糖控制不穩容易併發視網膜病變，主因血糖過高會造成視網膜微血管受損，出現缺氧或異常新生血管，而異常新生血管不僅容易破裂造成出血且會伴隨結疤組織增生，而導致併發嚴重的視網膜剝離。廖男因玻璃體出血，才造成右眼視力模糊。

幸經多次「多波長點陣掃描眼底雷射」治療，目前廖男視力恢復，就連閱讀12級字體大小報章雜誌也沒問題，廖男重見光明，他笑說，現在最想做的就是娶個老婆，四處遨遊看看這美麗的世界，並呼籲糖尿病友，定期接受眼睛檢查，以早期發現早期治療。