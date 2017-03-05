醫病》眼睛紅腫險瞎 醫矚：賞花別做這件事
2017-03-05 12:41
〔即時新聞／綜合報導〕在這春暖花開的季節裡，賞花正是時候，人潮紛紛湧進各賞花景點，但是千萬要注意，賞花時若離花朵太近，可能會使眼睛過敏，嚴重恐瞎眼。
據《蘋果日報》報導，一名20多歲年輕女性日前到陽明山賞花，突然感覺雙眼刺痛及搔癢，還因不斷搓揉，導致雙眼紅腫，返家時狀況未見改善，經就醫檢查，研判是眼睛不慎接觸花粉引起過敏性結膜炎，醫師問診後才發現該女賞花多喜歡近看花朵和聞花香。
收治病例的新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，該名女子就醫時，因花粉讓雙眼過敏，且女子賞花時，不僅配戴隱形眼鏡，還不斷搓揉雙眼，讓眼睛角膜與隱形眼鏡摩擦，造成角膜受傷及視力模糊，幸好及時就醫治療，否則嚴重時有失明之虞。
陳瑩山也提醒，賞花盡量不要近距離看花，才能避免眼睛過敏，必要時防止眼睛接觸花粉，可配戴一般眼鏡或護目鏡。
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